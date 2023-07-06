民眾黨批民進黨有空蹭外送員 卻沒時間立專法保障他們

民眾黨團今天舉行記者會，指近日民進黨臉書貼文宣稱，若開放服貿外送員薪資恐遭剝削，是「正事不幹卻販賣恐懼」，該貼文對比民進黨身為國會多數卻長期擱置外送平台管理暨從業人員權益保障法，惺惺作態格外諷刺，呼籲執政黨停止選舉操作，朝野合作積極立法，才是保障外送員權益和安全的方式。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送平台來台8、9年，民進黨全面執政超過7年，卻始終沒有專法保障、管理外送產業，近年陸陸續續出現2、3千件的相關消費爭議；平台將店家抽成無止盡提高，外送員被片面砍薪、惡意停權等問題，目前都未解決。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民進黨無法貫徹政治理念，中心思想變來變去愧對支持者，嘴巴說抗中、反服貿，但根據立法院議事資料，兩岸服貿協議案還躺在內政委員會待審清單，若民進黨堅決抗中保台，行政院為何不撤回議案？副總統賴清德曾任行政院長，為何都沒動作？

民眾黨立委賴香伶表示，民進黨大肆宣傳兩岸服貿協議通過後，將對台灣外送員權益產生負面影響，與事實背道而馳。台灣外送市場寡占化，少數業者佔據優勢地位得以壟斷價格、縮小消費者選擇，並壓低從業人員收入，如果引入外部競爭，反而有機會打破僵局，政府應抱持開放態度，而不是惡意扭曲。

賴香伶指出，2014年陸委會明確表明，服貿協議僅開放投資人與管理人員來台，其中不包含大陸勞工，且資格條件與數量均有嚴格限制，如果這個說法有誤，為什麼民進黨政府至今還讓其掛在陸委會網站沒有下架？

賴香伶表示，民眾黨團率先提出外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，期盼朝野共同解決外送員面臨的困境，但事實證明，民進黨從未關注外送員權益，反而為了操控民意，以保護之名行恐嚇之實；民進黨如果真的在乎外送員權益，就應該立即推動立法，而不是空談又缺乏實際行動。