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中央拒發1200月票補助款？ 藍營批：戕害百萬通勤族權益

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
基北北桃1200通勤月票7月1日上路，傳出交通部公路總局以拒發補助款強逼地方政府配合加註宣傳行政院。圖／議員王欣儀辦公室提供
基北北桃1200通勤月票7月1日上路，傳出交通部公路總局以拒發補助款強逼地方政府配合加註宣傳行政院。圖／議員王欣儀辦公室提供

基北北桃1200通勤月票7月1日上路，傳出交通部公路總局以拒發補助款強逼地方政府配合加註宣傳行政院。國民黨北市議會黨團書記長王欣儀批評，拿納稅人血汗錢逼迫地方政府配合輔選，嚴重違反行政中立，人民自有公評。

王欣儀指出，根據公路總局於6月26日發往全台地方政府的公文，要求地方政府各項海報、文宣品、車輛及場站，凡宣傳通勤月票時，都必須加上「TPASS行政院通勤月票」，如果省略或是不露出，就要取消補助款。

王欣儀說，目前北市府交通局及台北捷運公司受到交通部壓力，為避免公車業者配合政策代墊資金導致周轉不靈，選擇委曲求全，在各捷運站貼滿「TPASS行政院通勤月票」，各項宣傳品也都被迫加上行政院字樣。原訂至少要在7月1日政策上路前匯入中央補助款七成，目前無法確定何時入帳，讓公車業者陷入財務風險，公車司機也陷入生計危機。

王欣儀表示，1200通勤月票政策由中央政府出資60%，19.34億，基北北桃地方政府出資40%，12.84億，並非完全由中央出資，即使中央出資的19億也是來自人民納稅錢，交通部形同拿基北北桃900多萬人口及百餘萬通勤族當人質，強迫地方政府就範，台北市議會國民黨團將成為市府與市民後盾，要求中央立即核發補助款，並向全民致歉。

基北北桃1200通勤月票7月1日上路，傳出交通部公路總局以拒發補助款強逼地方政府配合加註宣傳行政院。圖／議員王欣儀辦公室提供
基北北桃1200通勤月票7月1日上路，傳出交通部公路總局以拒發補助款強逼地方政府配合加註宣傳行政院。圖／議員王欣儀辦公室提供
基北北桃1200通勤月票7月1日上路，傳出交通部公路總局以拒發補助款強逼地方政府配合加註宣傳行政院。圖／議員王欣儀辦公室提供
基北北桃1200通勤月票7月1日上路，傳出交通部公路總局以拒發補助款強逼地方政府配合加註宣傳行政院。圖／議員王欣儀辦公室提供
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王欣儀 行政院 TPASS 通勤族

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