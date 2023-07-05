經民連籲修法反制中國經濟脅迫 拋強制投保西進險

行政院會日前通過「台美21世紀貿易倡議」首批內容，立法院預7月臨時會處理。經濟民主連合智庫今日呼籲國會與行政院檢討《因應貿易自由化調整支援條例》、《因應貿易自由化勞工就業調整支援措施實施辦法》等規範，強化貿易自由化衝擊評估與救助，並將因應反制中國等威權國家的「經濟脅迫」措施，例如強制投保西進險，強制要求業者投保，作為因應發生事故的損害。

「台美21世紀貿易倡議」自去年6月啟動談判，就雙方貿易12個議題進行分批談判，分批簽訂條約或行政協定。第一階段「關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業」等較快達成雙邊共識的5項議題，已於6月1日簽署。行政院會6月29日通過「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」。行政院原本規劃僅送立法院查照，但在野黨強烈要求實質審查，預料可能在7月立法院臨時會處理。

經濟民主連合研究員歐栩韶指出，第二階段即將開始談判的農業議題涉及「依照國際組織標準、科學證據、風險等制定食品安全及動植物相關措施」之農產品檢驗標準修訂，環保議題涉及「實施嚴格的環境標準，尋求更積極的減碳工作」，勞工議題要求「確保勞工等利害關係人團體參與之決策過程，建立可執行的高標準貿易規範，提升就業與薪資」，其談判結果，勢必牽涉各利害關係人間的權益調整。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，國會監督部分，應針對貿易協定的產業衝擊特性，擴及至對受衝擊產業及勞工的因應配套立法與行政措施準備。

此外，對於中國等威權國家以貿易作為武器、透過貿易管制措施強迫廠商與民眾進行政治表態，或扶植政治代理人與在地協力者等經濟脅迫行為，應一併納入《因應貿易自由化與經濟脅迫衝擊條例》規範。例如要求藝人表態來自中國台灣省，表態反台獨，要求廠商宣示「一中原則」，大規模禁止台灣農產品進口再開小門讓台東釋迦恢復進口。

經民連建議，對於高經濟脅迫風險地區的投資、貿易，應強制投保經濟脅迫險（或稱西進險）徵收保險費，該保險收入未來能用於支付業者的保險事故損害，填補業者損失並協助業者轉型，「取之於西進者，用之於西進者」，將「外部成本，內部化」，而不應是動用國庫經費，要國軍吃釋迦。