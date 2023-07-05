民進黨稱服貿影響外送員權益 時力反嗆執政黨長期漠視

民進黨昨天在臉書表示，如果兩岸服貿通過，14.5萬位外送員生活難過，時代力量發言人余佳蒨今天說，面對外送員風險與問題，執政黨長期漠視，遲未提出專法草案版本，現在難道又是選舉到了，才突然想起來。

時代力量今天發布新聞稿指出，服貿重啟談判聲音近日再起，民進黨在臉書發文指出，開放服貿後，大量陸資可以輕易進入台灣，設立外送平台，將衝擊台灣外送人員的薪資與權益。

余佳蒨表示，中國大陸在疫情後，大量勞工失業，很多人轉而投入外送員的工作，擠壓原本外送員的權益，大陸無法可管，可惜的是台灣亦然，外送員的權益至今未有完整法規，給予保障他們的工作權益。

余佳蒨指出，時代力量為外送員爭取權益不遺餘力，手握國會多數的執政黨，如果真的有心亡羊補牢，請在立法院第十屆的最後一個會期，提出修法版本，盡速排審通過，給予外送產業最大程度的保障。