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影／台美貿易倡議 經民連籲談判深水區要國會監督

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，經民連智庫召集人賴中強（右）與研究員歐栩韶（左）今天舉行記者會表示，現在已經進入第二回合的談判深水區，應該聽取國會建言，才能獲得高品質的談判結果，分散台灣的貿易風險。記者潘俊宏／攝影
「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，經民連智庫召集人賴中強（右）與研究員歐栩韶（左）今天舉行記者會表示，現在已經進入第二回合的談判深水區，應該聽取國會建言，才能獲得高品質的談判結果，分散台灣的貿易風險。記者潘俊宏／攝影

「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，經民連智庫召集人賴中強與研究員歐栩韶今天舉行記者會表示，現在已經進入第二回合的談判深水區，包括勞工、農業與環保等議題，立法院應盡速安排談判主責機關依條約締結法進行報告，並聽取國會建言，才能在國會及公民的參與下獲得高品質的談判結果，分散台灣的貿易風險。

歐栩韶表示，台美21世紀貿易倡第一階段已簽署之五項協定，行政院定性為「行政協定」送立法院查照,而三個在野黨均主張應視為約案送立法院審議，第二階段即將開始談判的農業議題涉及農產品檢驗標準修訂，環保議題涉及實施嚴格的環境標準，勞工議題要求確保勞工等利害關係人團體參與之決策過程，提升就業與薪資，這才是當前國會監督的重點，且重點不是進行事後查照或審議，而是著重談判前的詳細報告。

賴中強表示，對於中國等威權國家以貿易作為武器、透過貿易管制措施強迫廠商與民眾進行政治表態等經濟脅迫的行為，要一併納入「因應貿易自由化與經濟脅迫衝擊條例」進行規範，所以期待「台美21世紀貿易倡議」談判中的「勞工、農業與環保」三項深水區議題，可以在國會及公民的參與下獲得高品質的談判結果，分散台灣的貿易風險。

立法院

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