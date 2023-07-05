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陳琬惠指綠營樁腳報告造假還拿補助計畫 用公帑養肥貓

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 圖/陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠。 圖/陳琬惠國會辦公室提供

民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會根本是沒人管得動的「化外之地」，用人民納稅錢養綠營樁腳，且前兩年取得基金會補助的台灣農權總會執行成果造假、前執行長陳錦倫疑虛報公帑，存在一系列違法亂紀的情事。

陳琬惠指出，雜糧發展基金會董事長林源泉、前執行長陳錦倫到現任執行長江聰淵，都看不出有什麼獨特的農業背景，只是歷任過民進黨的黨公職，就被安排到雜糧發展基金會坐領高薪，林源泉2016擔任董事長至今，月薪16萬多元；林源泉2020年到2023年初擔任執行長，月薪12萬多元，後來還高升擔任行政院中部聯合服務中心副執行長；現任執行長江聰淵則是競選宜蘭縣長失利後，今年初接任陳錦倫擔任該基金會執行長。

陳琬惠指出，台灣農權總會2021年到2022年向雜糧發展基金會取得約160萬元的經費，但執行成果卻和計畫書不符，圖片盜圖、影片也不是自己拍的。台灣農權總會計畫主辦人張豪澤是總統府國策顧問張田黨兒子，2018年、2022年都曾參加民進黨台南市議員初選，台灣農權總會和當地綠營色彩鮮明的廣播電台位於同棟大樓、同層樓，連電話也一模一樣。質疑雜糧發展基金會用人民納稅錢養綠營樁腳。

陳琬惠表示，台灣農權總會2021年補助計畫的執行成果中，稱在社群媒體上的宣傳文按讚數達3千，但事實上只有5個讚，圖片還是盜的；2022年度計畫書中說要以FB粉絲專頁推廣國產雜糧相關訊息，但至今只有15個讚，宣傳效果微乎其微。

陳琬惠表示，2022年的補助計畫執行成果中，台灣農權總會稱當年7月22日、8月13日、11月16日與11月19日在蓮心園庇護農場舉辦食農教育活動，但實際上是拿別的團體參訪行程謊報；同年「產出」的4支國產雜糧教育影片，畫面也跟新聞網上的影片一樣。

陳琬惠表示，根據她的國會辦公室向農糧署索資，陳錦倫從2021年12月到2023年3月，多次申報差旅費到農糧署中區辦公室，但農糧署中區辦公室訪客紀錄卻無記載，質疑陳錦倫虛報出差詐取公帑，請他出面說明。並質疑行政院長陳建仁，「這種詐取公帑的貪官，憑什麼在今年高升至行政院中部聯合服務中心擔任副執行長？這是什麼標準的官箴？」

陳琬惠呼籲檢調介入調查，不要因為是綠營權貴就放水，並請經濟部長王美花出面講清楚，這系列違法亂紀的事誰要負責？陳琬惠指出，農糧署與雜糧發展基金會有高度業務往來，農糧署署長胡忠一應出面向社會大眾解釋，對相關不法情事是否知情。

陳琬惠 農糧署 行政院

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