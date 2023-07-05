雜糧基金會 挨批公帑養樁腳

時代力量前立委黃國昌昨天說，財團法人台灣雜糧發展基金會董事長林源泉、執行長江聰淵、前執行長陳錦倫每天拿公帑喝酒宴客，特支費不夠花就拿什支（雜支） 支應，甚至用補助計畫養樁腳，「納稅養米蟲，米蟲身上還有寄生蟲」，這些離譜至極的犯罪行為，檢調應嚴肅查辦究責。

他說，農糧署長胡忠一私下痛罵林源泉等人「長期違法、濫用職權、天理不容」、「基金會成為這批爛人的個人提款機與大金庫」，但也沒採取糾錯作為，「只因為這群米蟲與寄生蟲的政治後台很硬」。

台灣雜糧發展基金會表示，自成立以來，營運財源百分之一百自籌，並未接受政府任何補助，而補助計畫之執行，也需經過計畫審查委員審查通過後再提董事監察人會決議通過後執行，無任何造假之可能，董事長、執行長之薪水，也都有提報董事會討論，決議通過後再報經濟部備查。

基金會表示，關於宴請農業、畜產相關領域之專家、學者、廠商討論該領域未來發展方向，實與該會宗旨相關，宴客之餐飲費用以長官特支費及報公帳支付，伴手禮之採購也為拜訪農、畜相關學界、業界公務所需；該會員工因公出差、差旅費之核銷皆有依照相關管理辦法。

黃國昌昨在臉書發文表示，雜糧基金會在二○一六年被民進黨立委批評淪為養老院，林源泉為雲林縣前副議長、民進黨雲林縣黨部前主委，二○一六年接任雜糧基金會董事長，月薪十六點五萬元，特支費每個月四萬元；陳錦倫為魚池鄉前鄉長、民進黨南投縣黨部前主委，二○二○年接任雜糧基金會執行長，月薪十二點三萬元，特支費每月四萬元，陳錦倫今年升任行政院中辦副執行長，交由民進黨宜蘭縣長選舉落選人江聰淵接任。

黃國昌批評，「這群米蟲」幾乎每天拿公帑喝酒宴客；林源泉上任以來，什支預算已暴漲逾兩倍，陳錦倫幾乎每周進辦公室不到一天，蓋完章就回南投，連回家的高鐵票都透過虛報公務行程用公帑支出。