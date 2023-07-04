雜糧基金會爆用補助養樁腳 黃國昌點名綠營3人：聘親屬「高中學歷」月領49K

時代力量前立委黃國昌今天說，雜糧基金會董事長林源泉、執行長江聰淵、前執行長陳錦倫每天拿公帑喝酒宴客，特支費不夠花就拿什支（雜支） 支應，甚至淪為用補助計畫養樁腳的工具，「納稅養米蟲，米蟲身上還有寄生蟲」。

他表示，對於這些離譜至極的犯罪行為，檢調應該嚴肅查辦究責，然而人民真正想問的是，還有多少「雜糧基金會」替民進黨豢養著林源泉、陳錦倫、江聰淵們，難道這就是民進黨所謂的「清廉、勤政、愛鄉土」？

黃國昌在臉書發文表示，過去民進黨在野時，對於國民黨政府的酬庸，曾經提出類似「納稅養雜碎」的嚴厲批判，然而令人遺憾的是，當民進黨重新取得政權後，酬庸誇張的程度，有過之而無不及，蔡英文總統口中的「升官發財請走別路」徹底淪為笑話。

黃國昌指出，雜糧基金會在2016年被民進黨立委批評淪為養老院，林源泉為雲林縣前副議長、民進黨雲林縣黨部前主委，2016年接任雜糧基金會董事長，月薪16.5萬元，特支費每個月4萬元。

黃國昌再指，陳錦倫為魚池鄉前鄉長、民進黨南投縣黨部前主委，2020年接任雜糧基金會執行長，月薪12.3萬元，特支費每個月4萬元，陳錦倫在今年升任行政院中辦副執行長，交由民進黨宜蘭縣長落選人江聰淵接任。

黃國昌批評，坐領高薪如果好好工作也就罷了，但是這群米蟲幾乎每天在做的事情，就是拿公帑喝酒宴客，特支費不夠花就拿「什支」來支應，而且從林源泉上任董事長以來，什支預算已經暴漲超過2倍。

黃國昌說，陳錦倫更是幾乎每周進辦公室的時間不到一天，蓋完章就回南投，連回家的高鐵票都要透過虛報公務行程用公帑支出，可恥至極。

黃國昌指控，雜糧基金會除了替民進黨供養米蟲，還淪為用補助計畫養樁腳的工具，如果補助計畫有好好執行，那也至少對雜糧發展有所貢獻，然而這些補助計畫所提交的報告荒腔走板，除了抄襲以外，竟然還造假。

黃國昌表示，雜糧基金會盜用時間、地點與主題完全不同的座談會照片，作為報告內容，甚至還用P圖偽造，而這些透過詐騙手段汙錢的前議員、村長、發展協會理事長，統統都是特定派系的地方樁腳。

黃國昌再指，林源泉竟然聘用自家親屬，明明只有高中學歷，卻以大學畢業應聘月薪4.9萬的辦事員，試用期滿後被發現學歷造假，原先董事會決議暫緩續聘，林源泉卻將董事會的決議當塑膠，不僅未追究違法責任，竟還改聘其為雇員，離譜至極。