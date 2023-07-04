沖繩知事反對「台灣有事即日本有事」 外交部：地方不代表日本政府

日本沖繩縣知事玉城丹尼日前接受中國大陸官媒專訪指出，決不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場。對此，外交部表示，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場。

日本國際貿易促進協會會長河野洋平從7月3日至7日，率領約80人代表團抵北京訪問，玉城丹尼以代表團顧問身分隨行。代表團一行人預料將與中國商務部及北京高層會面，玉城丹尼也可能與中國國家主席習近平會面。

中國大陸「環球時報」3日刊出玉城丹尼的專訪，對於時隔4年再次訪問中國，他表示十分期待，希望以訪問為契機，為今後更深入交流，創造機會。

玉城丹尼並表示，沖繩對日本政府所謂「有必要保有最低程度自衛能力」說法表示理解，但從沖繩角度來說，以軍事強化威懾力，會加劇地區局勢緊張，可能導致不可預測的事態，也對日本政府倡議「台灣有事即日本有事」一論述表達反對，表明決不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。

外交部發言人劉永健則表示，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場，並再次強調，台海和平穩定的重要性日益受到國際社會的高度關注。

他指出，台灣位居西太平洋地區民主陣營的最前線，地處東亞第一島鏈的關鍵樞紐位置，地位重要；我國政府將持續與美國、日本等其他理念相近國家緊密合作、捍衛民主自由價值，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的和平穩定與繁榮。