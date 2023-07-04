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綠派系正國會民調 服貿支持與反對五五波

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
2014年太陽花學運阻擋服貿，2023年服貿再次成為話題。圖／聯合報系資料照片
2014年太陽花學運阻擋服貿，2023年服貿再次成為話題。圖／聯合報系資料照片

正常國家文化基金會政策中心今天公布最新民調結果，對於是否重啟服貿，支持與反對意見呈現五五波。新北市新店區立委參選人曾柏瑜表示，支持方與反對方皆為38%，顯見台灣社會對於重啟服貿仍有許多紛歧。這份民調也顯示，政府日前推出的「定額補助私立大專學雜費助學方案」，有56%超過半數的民眾表示贊成支持。

曾柏瑜表示，當民眾被詢問到「2013年兩岸服務貿易協議導致太陽花學運，有人說『兩岸重啟服貿協議，是讓台灣走回經濟鎖進中國的老路，並且開放中國人大量來台灣搶服務業工作』，請問您認為兩岸是否應該重啟服貿談判」，其中有13%的民眾表示非常同意重啟服貿、有25%同意、不同意的為20%、非常不同意則有18%、沒意見不關心的民眾為23%；支持方與反對方皆為38%，顯見台灣社會對於重啟服貿仍有許多紛歧、呈現五五波拉距，服貿議題需要更多公眾討論。

曾柏瑜表示，若被詢問「有經濟學家提醒，中國的經濟正在衰退，台灣應強化跟世界的經濟連結。在美國與中國貿易戰中，請問您認為台灣應強化跟美國，或強化跟中國的貿易合作，對台灣的經濟發展比較有幫助」，結果回答美國占50%、回答中國者為28%，另選不出來、差不多、沒意見者占22%。

曾柏瑜表示，再深入進行交叉分析發現，在20至49歲的民眾中，皆有超過五成認為應該與美國強化貿易合作，依政黨傾向分析，有超過25%的國民黨支持者、46%的民眾黨支持者，認為在美國與中國之間，應該與美國強化貿易合作，對台灣的經濟發展較有幫助。

至於有超過半數民眾肯定行政院補助私立大學學費方案。桃園市平鎮區立委參選人劉仁照指出，當民眾被問到「最近行政院公布『定額補助私立大專學雜費助學方案』，預計要提供私立大學聲學費一半以上的補助，縮短公私立學費差距。請問您贊不贊成政府提供私校學生學費補助」，結果有56%、超過半數的民眾表示贊成，39％表示不贊成；顯示超過半數民眾支持。

此次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計，委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年6月30日到7月2日3天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99個百分點。

服貿 學費 民調

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