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蘇澳到與那國島破冰啟航 游錫堃：觀光踩線、國會外交

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
立法院長游錫堃（左五）與交通部觀光局長張錫聰（左二）、宜蘭縣長林姿妙（左六）、蘇澳鎮長李明哲（右一）等人，今早搭船從蘇澳前往與那國島，預計下午返航。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（左五）與交通部觀光局長張錫聰（左二）、宜蘭縣長林姿妙（左六）、蘇澳鎮長李明哲（右一）等人，今早搭船從蘇澳前往與那國島，預計下午返航。記者陳敬丰／攝影

立法院長游錫堃推動宜蘭蘇澳與日本與那國島直航，今天上午從蘇澳港啟航，同行還有交通部觀光局長張錫聰、宜蘭縣長林姿妙、蘇澳鎮長李明哲等人，預計下午返台。游錫堃說，本次啟航有3個意義：觀光踩線、直航破冰與國會外交。

游錫堃今天上午8時55分許登上南北之星2號快輪，登船前激動表示，這次航行就像小學生出門遠足一樣，「非常興奮」。游指出，與那國島與蘇澳最近距離只有111公里，國民政府遷台後，由於戒嚴時期海禁，中斷往來，他與許多朋友都覺得應該可以嘗試恢復。

游錫堃表示，這趟行程可以說是國會外交、加上前面說的直航破冰、以及觀光踩線等3個意義。游以立法院長、立法院台日交流聯誼會長身分與會，而日方也有國會議員、日華懇會長古屋圭司、日方代表在與那國迎接。

游錫堃說，今天上船者90多人中，有40多人是觀光業者，希望藉此促成蘇澳和與那國町的觀光。日本每年來台遊客200多萬人，只要有百分之一的人希望到日本極西之地與那國島觀光，那石垣─與那國─蘇澳就有機會成為一條觀光路線，尤其與那國島上住宿業不發達，日本遊客若選擇在宜蘭住宿，對觀光幫助極大。

游錫堃表示，全台已經有20多個宜蘭同鄉會理事長向他表達意願，希望參與相關行程；如果這次順利，旅社很快安排第二梯次，傳開來之後第三、第四梯次隨之而來，是很好的效應；蘇澳到與那國島冬天時遇上東北季風較不方便，建議有興趣參與的人及早安排。

游錫堃（第二排左二）、林姿妙（第二排左一）等人搭上南北之星2號快輪。圖／蘇澳鎮公所提供
游錫堃（第二排左二）、林姿妙（第二排左一）等人搭上南北之星2號快輪。圖／蘇澳鎮公所提供
南北之星2號快輪今天9時許從蘇澳港啟航。記者陳敬丰／攝影
南北之星2號快輪今天9時許從蘇澳港啟航。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（左三）說，這次啟航有3個意義：直航破冰、觀光踩線、國會外交。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（左三）說，這次啟航有3個意義：直航破冰、觀光踩線、國會外交。記者陳敬丰／攝影

蘇澳 游錫堃 與那國島

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