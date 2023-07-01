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疫後減壓新措施陸續上路 蔡總統：執政團隊不鬆懈

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天臉書表示，下半年起，許多新政策將陸續上路，包括7月1日TPASS行政院通勤月票啟用、疫後就學貸款補助、遏制炒房的平均地權條例修法全面上路，以及7月3日的擴大租金補貼。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天臉書表示，下半年起，許多新政策將陸續上路，包括7月1日TPASS行政院通勤月票啟用、疫後就學貸款補助、遏制炒房的平均地權條例修法全面上路，以及7月3日的擴大租金補貼。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天臉書表示，下半年起，許多新政策將陸續上路，包括7月1日TPASS行政院通勤月票啟用、疫後就學貸款補助、遏制炒房的平均地權條例修法全面上路，以及7月3日的擴大租金補貼。做國民的靠山，一直是執政的初衷，希望台灣不只是世界關鍵的經濟力量，生活在台灣的每一位國民，也都能感到更幸福、更熱愛這塊土地。

蔡總統指出，經歷3年疫情及全球經濟變動，民眾的生活都很不容易，政府今年提出許多疫後減壓政策，從交通、就學到居住，希望讓所有國民都能多一分溫暖照顧、少一分生活壓力；在剩下的任期，執政團隊不會鬆，會更努力做事，為民眾創造更多幸福，讓大家感受到溫暖，讓國家繼續往前走。

蔡總統說，政府這幾年推動產業升級，改善台灣的經濟體質，讓經濟在全球變動中能夠站的更穩，政府才能將經濟的果實，回饋給民眾；在嚴守財政紀律下，推出更多貼心的照顧，目的就在扶弱減壓，讓民眾更沒有後顧之憂。

蔡英文 租金補貼 TPASS 學貸 行政院

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