冷眼集／雙重標準 民進黨逢中必擋、逢美必軟

台美廿一世紀貿易倡議，行政院原本想強渡關山、繞過國會審查，直接送立法院查照，若非在野黨強力要求須由國會實質審查，且可能引發社會對立，因為綠營過去「嚴審服貿」與現在「輕縱台美貿易」作法的雙標，迫使民進黨政府不得不「低頭」，終於鬆口台美貿易倡議可改由國會審查。綠營雖然讓步，但「逢中必擋、逢美必軟」的形象早已深植人心。

最近政壇聚焦藍白陣營拋出的重啟兩岸服貿，以及民進黨政府強力宣傳的台美廿一世紀貿易倡議。面對服貿，民進黨依舊將其視為毒蛇猛獸，民進黨總統參選人賴清德說，重啟服貿是走回頭路；外交部政次李淳將服貿比喻為，「過期十年的雞排」，消費者不愛、吃了對身體也不好。

二○一四年的太陽花學運，民進黨過去高舉監督大旗，強力主張服貿必須經由國會實質審查。反觀現在的台美廿一世紀貿易倡議，行政院認為「台美談判過程完全公開透明」，自始自終只想大開綠燈，行政院一貫的態度就是將此案送交國會查照，不需經過立法院實質審查。但在野黨都不清楚內容，一般民眾又如何了解這項貿易協定的利弊。

不過，民進黨也清楚了解，過去在反中意識形態作祟下的反服貿作為，「迴力鏢」將射向這次的台美貿易倡議；因此，民意嗅覺敏銳的綠營立委，不得不妥協、接受在野黨要求台美貿易倡議，必須經由國會審查的要求。

民進黨曾賺盡太陽花學運的「政治紅利」，今年是大選年，民進黨以及側翼網軍，再度以重啟服貿爭議，左批柯文哲，又打侯友宜，希望能再一次藉由「反中牌」獲取選舉利益；但近年來綠營抗中牌「效益」遞減，選民也早已看清民進黨逢中必擋、逢美必軟的面目，不會再輕易受騙。