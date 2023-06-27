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美眾議院軍委會組團訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／行政院提供
蔡英文總統。圖／行政院提供

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）今率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天下午於總統府接見訪問團。

Kolas表示，此行為羅傑斯主席第二度訪台，也是聯邦眾議院軍事委員會近幾年來首度組團訪問台灣，訪團成員尚包括眾議院軍委會民主黨首席議員史密斯（Rep. Adam Smith, D-WA）、眾議院軍委會議員柯特尼（Rep. Joe Courtney, D-CT）、加拉曼帝（Rep. John Garamendi, D-CA）、德田（Rep. Jill Tokuda, D-HI）、饒澤（Rep. David Rouzer, R-NC）、帕爾馬（Rep. Gary Palmer, R-AL）、莫伊蘭（Rep. James Moylan, R-GU）及米爾斯（Rep. Cory Mills, R-FL）等，共9位跨黨派國會議員。這不僅是近年規模最大的美國國會議員訪問團，也充分展現美國國會持續以實際行動，表達對台灣的支持與高度關注。

Kolas表示，羅傑斯及眾議院軍事委員會也透過推動如「國防授權法案（NDAA）」等友台議案，以具體作為支持台灣，進一步促進台美安全合作。而在經貿方面，今年6月初完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也讓雙方的各項經貿合作更加堅實緊密。

Kolas表示，期盼透過此行，讓台美經貿夥伴關係與台美安全合作更為深化，並持續攜手為台海和平穩定及印太區域安全貢獻力量。

議員 總統府發言人 Kolas

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