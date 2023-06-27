前駐泰代表性騷風波 莊碩漢擬近期返台

總統府21日發布總統令，駐泰國代表莊碩漢已准辭職，應予免職，外交部日前證實，莊碩漢辭職是疑似涉及性騷擾事件，基於「零容忍」的最高標準，外交部第一時間要求莊碩漢辭職。據了解，莊碩漢「幾天內」就會回到台灣。

外交部24日晚間證實，外交部於接獲駐泰國代表處疑似發生性騷擾事件通報，立即主動展開調查，並經初步查證屬實後，基於「零容忍」的最高標準，即在第一時間要求莊碩漢辭職。外交部指出，日前已接獲當事人正式提出申訴，將依性騷擾防治申訴及調查處理要點規定，將調查結果送交性騷擾申訴評議委員會審議。

外交部指出，於6月上旬間就獲悉駐泰國代表處發生疑似性騷擾事件，並主動進行調查，在初步調查屬實後，於第一時間要求莊碩漢辭職。總統府於6月21號公告准予莊辭職，外交部也於同日接到當事人正式提出申訴。

外交部今舉行例行記者會，外交部發言人劉永健表示，外交部6月上旬獲悉性騷事件後，即進行初步調查，透過當事人提供的人證，以及當事人與莊碩漢的對話截圖，並初步判斷性騷擾事件成立，所以在第一時間要求莊碩漢辭職。他指出，外交部是以最快的速度處理，過程沒有任何的耽誤，莊碩漢6月11日提出辭呈，隨即報行政院，和總統府進行處理。

據悉，莊碩漢近日就將返回國內，不過駐泰代表由誰來接替，尚未有定論。至於莊碩漢發出聲明，指外交部初步調查中並無針對案件向他詢問，劉永健則坦言，初步調查階段，是由當事人提出的人證、對話截圖，以及與進行當事人的訪談做判斷，並沒有和莊碩漢接觸。