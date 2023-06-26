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年改5年 銓敘部：未達預估目標

聯合報／ 記者歐陽良盈鄭媁／台北報導
7月1日公務人員退撫儲金新制上路，舊有退撫基金預計到民國135年就會用罄。記者林澔一／攝影
7月1日公務人員退撫儲金新制上路，舊有退撫基金預計到民國135年就會用罄。記者林澔一／攝影

軍公教年金改革將滿五周年，七月一日退撫儲金新制上路，舊有退撫基金預計到二○四六年就會用罄，政府將分年撥補避免斷流。銓敘部官員坦言，「目前還沒辦法達到當時年改最理想的預估目標」，也就是「維持一個世代基金不用罄」。

退撫三法規定，五年內應檢討軍公教年金制度設計與財務永續發展；考試院行政院正緊鑼密鼓進行。銓敘部長周志宏表示，月底前會把五年檢討報告送交考試院，教育部國防部也會有書面報告送到行政院，待兩院討論後，擇期對外公布檢討報告文書。

據銓敘部初步檢討方向，未來將訂「年金永續指數」警示機制。銓敘部政務次長朱楠賢指出，已建立一套「年金制度監控機制」，其中包括「年金永續指數」警示機制，目前正針對每個監測指標的內涵進行討論。

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