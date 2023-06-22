重啟服貿引法條論戰 邱顯智：柯建銘說法完全鬼扯

民眾黨主席柯文哲拋出重啟服貿，並稱兩岸協議監督條例躺在立院很久，民進黨立院黨團總召柯建銘回應，兩岸人民關係條例第5條之3的修正案已有高規格比照修憲的門檻可處理。對此，時代力量黨團總召立委邱顯智斥柯建銘的說法「完全鬼扯」，並指也要投入竹市立委選舉的林志潔教授認同柯建銘的主張，邀林來場公開辯論。

邱顯智說，當前國際形勢下沒有重啟服貿的可能性，然而民進黨立院黨團總召柯建銘表示說立法院已完成兩岸人民關係條例增訂第5之3條，未來規定兩岸間若簽訂服貿協議，門檻必須比照修憲，他認為這種說法完全鬼扯，刻意擴張5之3條的法律效果。

邱顯智直言，2019年兩岸人民關係條例修法時陸委會就重重打臉柯建銘總召，陸委會書面報告中指出，「兩岸政治議題具有憲政及重大政治影響性，不同於經濟性、事務性、功能性的一般協議。未來立法通過後，兩岸洽簽政治議題協議，適用兩岸條例的處理程序，一般性協議則適用兩岸協議監督條例的處理程序。」。

邱顯智也提到，當時陸委會主委陳明通強調不具「一中原則」的ECFA不屬於政治協議，柯建銘的說法不攻自破，只是為了掩飾民進黨不推動兩岸協議監督條例的立法怠惰。

「兩岸條例的修法是處理政治協議而非貿易協定」，邱顯智表示，貿易協定的監督應該要回歸《兩岸協議監督條例》處理，時代力量反服貿，也譴責民進黨執政7年不立法、替重啟服貿留下漏洞的怠惰作為。

邱顯智說，時代力量身為第十屆立法院唯一提出兩岸協議監督條例的政黨，時力立院黨團呼籲，下個會期直接排審兩岸協議監督條例，才是十年不忘初衷的318精神。他也邀請與柯建銘採取同樣看法的林志潔教授，公開辯論兩岸人民關係條例第5之3條的法律效果，不要在反服貿、制定監督條例上打迷糊仗。