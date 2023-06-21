影／航空城重啟徵收 居民喊話鄭文燦出面遏止浮濫徵收
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，針對民航局將於6月27日召開桃園國際機場園區內4處剔除區納入區段徵收都市計畫公開展覽前召開說明會一事表達不滿，除了抗議民航局濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾陷入家園、土地可能被徵收的惡夢，也呼籲桃園前市長，現任行政院副院長的鄭文燦應立即要求民航局停止再重啟擴大徵收的都市計畫變更。
桃園航空城都市計畫已有明確審議辦法，針對有意被徵收之民眾，無論是集合住宅或獨棟房舍，都有對應處理原則。這4處第一種住宅區（東隆凱悅君品社區、光明街、過田、崁下自強社區），早在2014年內政部都市計畫委員會第832次會議中，就因為在地居民強烈反對、屬於既有合法社區及聚落，劃成第一種住宅區免被區段徵收。而且在都市計畫、土地徵收多年審議的過程中，未曾發生改變，如今民航局卻要在機場園區土地徵收敗訴後，旋即舉辦納入區段徵收都市計畫再公展前說明會，不但毫無必要，更有打擊反徵收民眾之嫌。因此，包括君品社區、東隆凱悅住戶及航空城反迫遷聯盟等反徵收居民團體特地北上向行政院表達不滿。
社區居民表示 ，這十年來，每天過著戰戰兢兢如臨深淵的生活，好不容易爭取到劃為住一（第一種住宅區）剔除徵收，甚至也拿到桃園市政府和交通部民航局的公文確認，劃成住一剔除徵收，得以保留房子和土地，而今，卻又收到要再次納入徵收的說明會通知，感到相當錯愕。特別是他們從民國106年都委會審定為剔除區段徵收的第一種住宅區後，社區每年都發文給各局處確認是否持續維持住一剔除徵收，直到今年也都還收到包含交通部民航局、內政部營建署、桃園市政府、市府地政局的回函，也都維持住一，如今卻突然生變。倘若政府真評估要將社區納入徵收，那人民將永遠無法信任政府，他們呼籲現任行政院副院長的鄭文燦能出面表達態度，信守承諾，保障居民的家園。
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