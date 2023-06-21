快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

影／航空城重啟徵收 居民喊話鄭文燦出面遏止浮濫徵收

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，針對民航局將召開桃園國際機場園區內4處剔除區納入區段徵收都市計畫公開展覽前說明會一事表達不滿。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，針對民航局將召開桃園國際機場園區內4處剔除區納入區段徵收都市計畫公開展覽前說明會一事表達不滿。記者杜建重／攝影

桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，針對民航局將於6月27日召開桃園國際機場園區內4處剔除區納入區段徵收都市計畫公開展覽前召開說明會一事表達不滿，除了抗議民航局濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾陷入家園、土地可能被徵收的惡夢，也呼籲桃園前市長，現任行政院副院長的鄭文燦應立即要求民航局停止再重啟擴大徵收的都市計畫變更。

桃園航空城都市計畫已有明確審議辦法，針對有意被徵收之民眾，無論是集合住宅或獨棟房舍，都有對應處理原則。這4處第一種住宅區（東隆凱悅君品社區、光明街、過田、崁下自強社區），早在2014年內政部都市計畫委員會第832次會議中，就因為在地居民強烈反對、屬於既有合法社區及聚落，劃成第一種住宅區免被區段徵收。而且在都市計畫、土地徵收多年審議的過程中，未曾發生改變，如今民航局卻要在機場園區土地徵收敗訴後，旋即舉辦納入區段徵收都市計畫再公展前說明會，不但毫無必要，更有打擊反徵收民眾之嫌。因此，包括君品社區、東隆凱悅住戶及航空城反迫遷聯盟等反徵收居民團體特地北上向行政院表達不滿。

社區居民表示 ，這十年來，每天過著戰戰兢兢如臨深淵的生活，好不容易爭取到劃為住一（第一種住宅區）剔除徵收，甚至也拿到桃園市政府和交通部民航局的公文確認，劃成住一剔除徵收，得以保留房子和土地，而今，卻又收到要再次納入徵收的說明會通知，感到相當錯愕。特別是他們從民國106年都委會審定為剔除區段徵收的第一種住宅區後，社區每年都發文給各局處確認是否持續維持住一剔除徵收，直到今年也都還收到包含交通部民航局、內政部營建署、桃園市政府、市府地政局的回函，也都維持住一，如今卻突然生變。倘若政府真評估要將社區納入徵收，那人民將永遠無法信任政府，他們呼籲現任行政院副院長的鄭文燦能出面表達態度，信守承諾，保障居民的家園。

社區居民表示 ，這十年來，每天過著戰戰兢兢如臨深淵的生活，而今卻又收到要再次納入被徵收的說明會通知，感到相當錯愕。記者杜建重／攝影
社區居民表示 ，這十年來，每天過著戰戰兢兢如臨深淵的生活，而今卻又收到要再次納入被徵收的說明會通知，感到相當錯愕。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，呼籲桃園前市長，現任行政院副院長的鄭文燦信守承諾，保障居民的家園。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，呼籲桃園前市長，現任行政院副院長的鄭文燦信守承諾，保障居民的家園。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民前往行政院抗議民航局濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾陷入家園、土地可能被徵收的惡夢，一位居民對自己家園將被政府強制徵收表達強烈不滿，情緒激動。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民前往行政院抗議民航局濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾陷入家園、土地可能被徵收的惡夢，一位居民對自己家園將被政府強制徵收表達強烈不滿，情緒激動。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民前往行政院，抗議自己土地將被徵收，由於天氣燥熱，一位小朋友趴在爸爸的肩上休息。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民前往行政院，抗議自己土地將被徵收，由於天氣燥熱，一位小朋友趴在爸爸的肩上休息。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，抗議民航局濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾陷入家園、土地可能被徵收的惡夢。記者杜建重／攝影
桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，抗議民航局濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾陷入家園、土地可能被徵收的惡夢。記者杜建重／攝影

民航局 都市計畫 桃園

延伸閱讀

柯文哲喊重啟服貿 鄭文燦：社會沒共識 會有更多紛亂

陸恢復台灣釋迦輸入 鄭文燦：政治操作非正常經貿往來

補助私大學費挨批政策買票 鄭文燦：盼促進教育公平

鄭文燦：推平價綠電自由交易

相關新聞

民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最高同意

立法院今行使大法官提名人事同意權，在國民黨及民眾黨未進場的情況下，4位被提名人仍在民進黨人數優勢下，獲得通過。其中，被民...

綠委多數優勢通過大法官提名 民眾黨：司法權岌岌可危

立法院今天行使大法官提名人事同意權，民進黨以多數優勢通過4位大法官人事提名。民眾黨發言人楊寶楨表示，民進黨以絕對多數的優...

影／航空城重啟徵收 居民喊話鄭文燦出面遏止浮濫徵收

桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，針對民航局將於6月27日召開桃園國際機場園區內4處...

「大法官人事同意權案」投票 四位提名人通過門檻確定成為大法官

立法院上午舉行「大法官人事同意權案」投票，四位大法官被提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥均通過57票過半門檻，確定成為...

海基會率團見證城市轉型 陳其邁：歡迎投資高雄

海峽交流基金會於6月19日至20日邀集大陸委員會、台商協會約100人共同參訪高雄，陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維董...

表明支持廢死 邱顯智：大法官被提名人尤伯祥有擔當

今立法院行使大法官提名人事同意權，時代力量立委邱顯智表示，大法官被提名人尤伯祥是有理念與擔當的人，敢於在國會殿堂說清楚理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦