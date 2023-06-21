影／航空城重啟徵收 居民喊話鄭文燦出面遏止浮濫徵收

桃園航空城4處已被剔除徵收的住宅社區居民上午前往行政院門口召開記者會，針對民航局將於6月27日召開桃園國際機場園區內4處剔除區納入區段徵收都市計畫公開展覽前召開說明會一事表達不滿，除了抗議民航局濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾陷入家園、土地可能被徵收的惡夢，也呼籲桃園前市長，現任行政院副院長的鄭文燦應立即要求民航局停止再重啟擴大徵收的都市計畫變更。

桃園航空城都市計畫已有明確審議辦法，針對有意被徵收之民眾，無論是集合住宅或獨棟房舍，都有對應處理原則。這4處第一種住宅區（東隆凱悅君品社區、光明街、過田、崁下自強社區），早在2014年內政部都市計畫委員會第832次會議中，就因為在地居民強烈反對、屬於既有合法社區及聚落，劃成第一種住宅區免被區段徵收。而且在都市計畫、土地徵收多年審議的過程中，未曾發生改變，如今民航局卻要在機場園區土地徵收敗訴後，旋即舉辦納入區段徵收都市計畫再公展前說明會，不但毫無必要，更有打擊反徵收民眾之嫌。因此，包括君品社區、東隆凱悅住戶及航空城反迫遷聯盟等反徵收居民團體特地北上向行政院表達不滿。