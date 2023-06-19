在野黨質疑大法官提名淪政治任命 綠委駁沒有政黨打手

立法院全院委員會今天舉行公聽會，多名在野黨立委提出質疑，這次的4位大法官被提名人政治色彩鮮明，甚至有政治任命的情形。民進黨立委莊瑞雄表示，如果要說這次的被提名人是政黨打手，「我倒是沒有看過，哪一位曾經當過哪個政黨的打手」。

現任大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益將在9月30日任期屆滿，蔡英文總統提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥為大法官，總統咨文已經在5月31日送至立法院，咨請立法院行使同意權。

立法院全院委員會今天舉行「行使司法院大法官同意權案」公聽會，主要分為學者專家、審查小組委員發言階段，最後再進行學者專家綜合答復。

東吳大學副校長董保城表示，大法官一定要超然公正，大法官如果不獨立，恐怕很難期待小法官獨立，公正獨立是民主法治的脊梁，希望執政黨立委用良知捍衛台灣打下的民主法治基礎，不要只是為了護航而護航。

律師洪偉勝提醒，立法院在審查大法官的過程當中，政治性的議題並不是不行，但是立法院作為政治部門，有很多憲法上面的政治問題，必須要由政治部門解決，如果直接拿來詢問大法官被提名人，不僅是捨棄在憲法上的權利，恐怕也不適合大法官表達意見。

中央研究院法律學研究所副研究員林建志則說，不可能期待任何一位被提名人沒有政治傾向，如果要找沒有政治傾向的人，可能要去幼兒園或國小找，因此重點不在於有沒有政治傾向，而是政治傾向是否會影響到判決。

台灣民眾黨立委陳琬惠表示，這次大法官被提名的名單，多數人選與綠營有密切的關係往來，如果4位大法官被提名人順利過關，屆時15位大法官將全部都是由蔡英文總統提名，憲法監督制衡的精神蕩然無存。

時代力量立委陳椒華則說，大法官的應該要有足夠的道德勇氣，堅持根本的憲政價值原則，不能在面對多數人的壓力、權威與權力時，就放棄或變更自己的立場，期待被提名人面對審查與提問，應該要積極地回應問題，展現自己的論理和觀點。

國民黨立委鄭麗文指出，台灣當初修改大法官的提名、就任年限與任期，觀諸世界各國的立法例，各有各的理由，但是今天出現無可避免的現象，如果總統順利連任，連續擔任8年，所有大法官都會是由同一人提名。

鄭麗文認為，總統應該要秉持憲法的高度，守護中華民國憲法的深度，而不是僅憑一己之私，甚至把大法官當作廉價的政治酬庸，沒想到身負全民眾望的總統，在提名大法官的時候，完全枉顧憲法的高度，暴露出人性最低劣、擁有權力後最濫權的一面。

莊瑞雄表示，最近大家都在討論尤伯祥的問題，針對特定人選是否適合，大家可以提出很多問題，請當事人親自說明，但是如果要說尤伯祥的政治經驗豐富，然後把它套用在政治任命，「我反而覺得有點胡說八道」。

莊瑞雄強調，憲法是國家的根本大法，大法官向來被稱作憲法的守護者，肩負著如何維持台灣的司法獨立，如果要把這次的4位被提名人說成是政黨打手，「我倒是沒有看過，哪一位曾經當過哪個政黨的打手」。