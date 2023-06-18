軍公教米蟲說引爭論 呂家愷：民進黨最該對軍公教道歉

國民黨總統參選人侯友宜與民進黨為「軍公教米蟲說」引發爭論。國民黨新北市議員呂家愷開酸，民進黨長年以來造謠成性，前國家年金改革委員會副召集人、政務委員林萬億，在2017年就曾親口認了上述說法，還稱「某種程度上是事實」並且帶風向，這難道不是汙衊軍公教嗎？在年改期間，又有多少親綠側翼粉專，在社群上對軍公教族群進行抹黑？民進黨根本就是「每日一句，隔日忘記」，最該對全國軍公教道歉的就是這些綠營人士。

呂家愷表示，既然民進黨如此不用功，造了哪些謠自己都不清楚的話，那只好幫他們回憶一下。林萬億過去接受媒體專訪時，提到年輕軍公教批評已退休軍公教「繳的少少，領的飽飽」、「反改革」，竟然稱這樣的論調「某種程度上是事實」。

呂家愷說，林萬億提到的米蟲說「某種程度上是事實」等於「某種程度是米蟲」，依照林的邏輯，就是拿年紀來分化軍公教，難道年輕的軍公教跟退休的軍公教差別只在半米蟲、全米蟲？年紀越大越米蟲？呂家愷質疑，萬一民進黨的年改方案，過了多年後不合時宜，依照之前綠營有心人士們的邏輯，難道現在這些年輕的軍公教，到時候也會變成「老米蟲」嗎？眼睜睜看著執政者違背當年對「他們的承諾」？

呂家愷表示，年金改革的過程必須緩步且傾聽多方意見循序漸進。民進黨當年為了政治利益與選票，不惜抹黑軍公教是米蟲的心態，如今還不敢承認，民進黨欠了軍公教一個誠懇道歉很久了，賴清德怎麼還有臉讓底下的發言人林楚茵、卓冠廷來繼續造謠？

呂家愷也強調，侯友宜今日在「黃埔建軍／建校迎百年」活動上，已經說得非常清楚，過去民進黨政府編列的預算成效不明，卻還不斷分化、不斷汙名化軍公教，彷彿過去軍公教所做的奉獻與努力，都是尸位素餐，傷害了所有軍公教的尊嚴，侯友宜也承諾，未來當選總統，過去對軍公教警消等的不公不義，一定會站起來力挺，撥亂反正。

最後呂家愷提到，侯友宜自己就是警察出身，軍公教族群長年背負的「汙名」，他必定會一肩扛起；也感嘆民進黨長年以來造謠成性，「每日一句，隔日忘記」，如今連自己造了那些謠自己都忘記，最該對全國軍公教道歉的就是民進黨。