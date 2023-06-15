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拍板開放進口加拿大全牛齡牛肉 政院：有助台灣參與國際

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
食藥署日前預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」草案，將比照美國牛肉，開放全牛齡加拿大牛肉進口。示意圖。 本報資料照片
食藥署日前預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」草案，將比照美國牛肉，開放全牛齡加拿大牛肉進口。示意圖。 本報資料照片

加拿大全牛齡牛肉開放進口預告期已滿，行政院會今天通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，行政院長陳建仁裁示復准備查，並函請總統府秘書長查照。食藥署長吳秀梅表示，完成程序後會盡速公告。

台灣現行僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，自2021年1月1日起，已開放包括30月齡以上的全牛齡美牛進口。衛福部食藥署4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期30天，供外界提供意見。

行政院發言人林子倫今天在行政院會後記者會表示，目前包含歐盟、美國、英國、日本等55個國家已開放加拿大全牛齡牛肉進口，相關政策對台灣國際參與必然有所幫助，政府會持續依據「食安法」把關國民健康，也會積極拓展與世界各國相關合作貿易，強化台灣和國際關係。

吳秀梅表示，決定開放是依據一定的審核機制，要求加拿大提供書面資料審核後由專家審視，並到加拿大實地查核，查核資料也是送審議會審議，結果可以才開始依法預告。

吳秀梅表示，所有進口食品都有一定在邊境把關，是否屬於高風險、高違規、高關注的，都會有不同管理機制，若檢驗未合格，都是退運或銷毀，對牛肉也是一樣的方式；衛福部有相關稽核機制，包括動物用藥、疾病等，都會列入一般抽批，若有違規就會升高抽批。

加拿大 吳秀梅

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