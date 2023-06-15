政黨支持度大逆轉！藍綠自爆 民眾黨飆出史上最高

民眾黨因藍綠內亂，支持度竟大幅成長！台灣民意基金會15日公布政黨支持度民調，民進黨、民眾黨與國民黨分別獲得24.6%、22.2%與20.4%，民眾黨支持度大幅成長6.6%，反而兩大黨都重挫至少6%。基金會董事長游盈隆認為，綠營性平風暴、藍營提名內亂，讓民眾黨獲得支持，連時代力量、基進黨也成長不少。

民眾厭煩兩黨政治

台灣民意基金會15日最新民調顯示，台灣人的政黨支持度中，24.6%支持民主進步黨、22.2%台灣民眾黨、20.4%中國國民黨、7.2%時代力量，6.3%台灣基進，游盈隆表示，台灣政黨體系出現明顯重組的跡象，傳統由民進黨與國民黨為主的兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而形成三黨鼎足的局面。

民調指出，民眾黨支持度起上個月增加6.6%，時代力量和台灣基進雙雙突破5%門檻。民進黨下滑6.5%，國民黨下滑5.8%，時代力量上揚4.2%；台灣基進上揚4.3%。游盈隆表示，民進黨支持度倒退到去年敗選的水平，黨主席賴清德雖有進行改革，但目前來看成效通通歸零。

兩黨自爆白得利

游盈隆推測，這意味近期諸多重大政治社會事件的發生，如im.B詐騙集團案牽連甚廣、政黨性騷擾案層出不窮、政黨提名風波持續延燒、新北幼兒餵藥案、以及2024 總統與立委選舉已經開打等，可能正淘空兩大黨的社會基礎。他也說，國民黨內部看來分崩離析，侯友宜表現不佳，也造成藍營支持度重挫。

不過他也提醒說，民眾黨雖創下2019政黨成立以來最高支持度，但其支持者經常來去如風，政黨支持度起伏很大，何時能夠穩定站上二成是很大的未知數，不過也看得出台灣民眾想要選擇第三勢力的渴望。

近來總統民調變動多，14日菱傳媒的民調顯示，在三腳督的選情下，民進黨的賴清德拿下37.76%的支持度、民眾黨柯文哲31.29%、國民黨侯友宜21.87%，柯文哲的支持度首度突破30%。

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