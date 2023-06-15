傅崐萁遭指控性騷 李桐豪發聲：我看到董成瑜把他推開

國民黨立委傅崐萁被鏡文學總經理董成瑜指控時任花蓮縣長涉嫌性騷擾，他日前否認。作家李桐豪昨深夜在他經營的「對我說髒話」臉書粉專（ https://www.facebook.com/NotCaryGrant?locale=zh_TW ）表示，當時他就在場，看見董成瑜把傅崐萁推開。「我的記憶是這樣，若說錯了，歡迎相關當事者來糾正我」。

董成瑜日前指控9年前的應酬遭傅崐萁性騷擾，傅崐萁發聲明反駁，指他從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾。尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。

李桐豪表示，飯局是2014年11月4日周二中午在晶華酒店，「何以我會如此篤定這個日期，因為我在場」。時空背景為2014年九合一大選，台北市的柯文哲、連勝文選舉進入尾聲，氣勢消長很明確，國民黨高層透過當時無黨籍的傅崐萁設宴，邀請壹週刊高層，希望週刊可以對藍營友好些。

李桐豪表示，赴宴者有社長裴偉，人物組的副總董成瑜、調查組副總等人。採訪菜鳥的他剛從旅遊組轉人物組，被分配到寫連勝文，屢屢約不到人，就被叫過去，說跟連勝文近距離說幾句話，或者就會有些材料可以寫。

李桐豪說，當時他坐7點鐘的位置，連勝文坐8點鐘的位置，連勝文有活動先離開。他突然聽到有人提高音量說「你在幹嘛？」抬頭見坐在3、4點鐘方向的董成瑜把傅崐萁推開。「事件經過，就是她臉書上寫的那樣」。

李桐豪表示，近日發生在台灣metoo運動，最大的困難在於受害者鼓起勇氣揭開內心瘡疤，傾訴人生最難堪屈辱往事，被控訴的一方會厚顏地辯稱，「那是你們的主觀感受，記憶太幽微了，一切都不算數」，去抵銷這個運動的正當性，也造成當事者的二度傷害。董成瑜在臉書上回憶自己被傅崐萁性騷擾始末，遭遇的就是這樣的反挫。

他表示，他是《鏡週刊》人物組記者，對於這件事，2014年11月4日晶華飯店的午宴，「我的記憶是這樣，若說錯了，歡迎相關當事者來糾正我」。

網友表示，「感謝你願意挺身而出」、「謝謝你願意說出所見所聞」、「太好了，希望如有其他在場之人也說出自己的版本」。