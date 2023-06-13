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日本測排福島核廢水綠噤聲 賴士葆：蔡英文曾說2024後不是我的事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

日本東京電力公司日前開始測試排放福島核廢水，國民黨立委賴士葆今批，日本此舉恐影響漁民生計、國人健康，排放核廢水歷經數十年，蔡英文總統曾短視的說2024年後不是她的事，數十年後執政者走入歷史，世代子孫追討無著。

民進黨黨綱反核，所以明訂2025年實施非核家園，雖然造成能源政策失序，常常跳電、停電，然而蔡政府堅定反核，最矛盾的地方就是「反核電，不反核食」，在屈從外交經貿的考量之下，讓核災食品進口，連全民健康都可以犧牲，民進黨政策價值觀自相矛盾莫此為甚。

福島核災後，日本持續內注入水反應爐冷卻以維持穩定，每天累積140公噸放在儲存區，10年之後，這些日本稱為「處理水」，就是含高濃度輻射物質的「汙染水」，日本政府宣稱經過多核素處理系統淨化處理之後，對人體健康影響極微，日本以鄰為壑自私的便宜行事，把高濃度的汙染水排到海裡。

綠色和平組織強力譴責這是傷害日本及周邊的鄰近國家的人權，也違背國際公約，尤其 #核廢水 所含的放射物質半衰期超過千年的碳14，還有氚鍶、銫、碘、鈷等等。日本政府態度強硬，稱排廢水是不可避免的，完全低估也漠視帶給人類健康的風險，這些損害海洋生物與人體生物鏈組織的細胞會高達千年，對人類的禍害是千年萬代。

賴士葆說，韓國和中國大陸都發出嚴正的抗議，但是蔡政府對日本根本不敢硬著頸項，因為蔡政府的眼中，經貿利益永遠優先於國民健康，萊豬進口和日本核災食品進口就是最好的證明。

賴士葆總結，西北太平洋是台灣遠洋漁業很重要的漁場，排放核廢水輻射的陰影，不只影響漁民的生計，也影響國人的健康。核廢水的排放會歷經數十年，蔡英文總統曾短視的說過2024年以後就不是她的事了，更何況數十年之後，執政者都已走入歷史，禍延世世代代子孫也已經追討無著。

日本 核災食品 反核

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