接見愛心媽媽得獎人 蔡總統：對堅韌勇氣表達敬意

蔡英文總統今天上午接見「第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，她說，對愛心媽媽們的辛勞與堅韌勇氣表達敬意。她並表示，政府持續推動身心障礙者的福利照顧，希望把身障朋友照顧好，減輕照顧者的負擔，也期盼社會大眾一起支持身障朋友克服障礙，實現更多的理想。

蔡總統致詞表示，今年「十大傑出愛心媽媽慈暉獎」的主題是「穿越多重宇宙的媽媽」，各位媽媽為了照顧身心障礙的孩子，都是「為母則強」，身兼復健師、營養師及心靈陪伴者等「多重角色」，大家投注所有心力，穿梭在不同的宇宙間，跟孩子一起成長，真的很不容易，也很辛苦。

蔡總統說，10位傑出愛心媽媽的故事都充滿溫馨和感動，為社會帶來許多正能量，對於大家面對困難所展現出來的堅韌勇氣，她感到很佩服；像是蕭麗華女士跟先生，過去20多年來，努力照顧唐氏症兒子煒崴，也協助培養一技之長，現在，煒崴不僅取得街頭藝人證照和獨輪車教練證，也是全台唯一擁有挽臉證照的唐氏症少年，真的很不簡單。

蔡總統指出，現場還有長期照顧罕病、多重障礙及亞斯伯格症孩子的媽媽和家人。其中好幾位媽媽，不只照顧自己的孩子，也樂於助人。例如黃李美慧，把無助轉化成助人的動力，擔任屏東縣啟智協進會理事長，凝聚許多家長和社會各界的力量，來執行各項計畫，讓身心障礙家庭可以互相支持，至今已經幫助289個家庭。

蔡總統說，過去幾年來，政府也努力推動身心障礙者的福利照顧。大家都很關心的身心障礙者長照，目前政府已經建置908個社區式照顧服務據點，希望能讓身障朋友可以就近獲得服務。同時，政府也推動計畫協助身心障礙機構，改善工作人員的薪資以及提升服務的品質。就在上個月，「特殊教育法」已經完成修法，未來，不只照顧特教生的預算增加，也更能夠保障特教生的權益。