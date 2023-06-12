快訊

財神爺沒上班！威力彩頭獎連16摃 下期上看5.7億

PLG／塞瑟夫新高33分踢館國王 勇士取得「聽牌」第3勝

舊愛控雙面女神 陳綺貞2點聲明反擊「沒給錢」：道歉否則提告

接見愛心媽媽得獎人 蔡總統：對堅韌勇氣表達敬意

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見「第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，她說，對愛心媽媽們的辛勞與堅韌勇氣表達敬意。她並表示，政府持續推動身心障礙者的福利照顧，希望把身障朋友照顧好，減輕照顧者的負擔，也期盼社會大眾一起支持身障朋友克服障礙，實現更多的理想。

蔡總統致詞表示，今年「十大傑出愛心媽媽慈暉獎」的主題是「穿越多重宇宙的媽媽」，各位媽媽為了照顧身心障礙的孩子，都是「為母則強」，身兼復健師、營養師及心靈陪伴者等「多重角色」，大家投注所有心力，穿梭在不同的宇宙間，跟孩子一起成長，真的很不容易，也很辛苦。

蔡總統說，10位傑出愛心媽媽的故事都充滿溫馨和感動，為社會帶來許多正能量，對於大家面對困難所展現出來的堅韌勇氣，她感到很佩服；像是蕭麗華女士跟先生，過去20多年來，努力照顧唐氏症兒子煒崴，也協助培養一技之長，現在，煒崴不僅取得街頭藝人證照和獨輪車教練證，也是全台唯一擁有挽臉證照的唐氏症少年，真的很不簡單。

蔡總統指出，現場還有長期照顧罕病、多重障礙及亞斯伯格症孩子的媽媽和家人。其中好幾位媽媽，不只照顧自己的孩子，也樂於助人。例如黃李美慧，把無助轉化成助人的動力，擔任屏東縣啟智協進會理事長，凝聚許多家長和社會各界的力量，來執行各項計畫，讓身心障礙家庭可以互相支持，至今已經幫助289個家庭。

蔡總統說，過去幾年來，政府也努力推動身心障礙者的福利照顧。大家都很關心的身心障礙者長照，目前政府已經建置908個社區式照顧服務據點，希望能讓身障朋友可以就近獲得服務。同時，政府也推動計畫協助身心障礙機構，改善工作人員的薪資以及提升服務的品質。就在上個月，「特殊教育法」已經完成修法，未來，不只照顧特教生的預算增加，也更能夠保障特教生的權益。

蔡總統表示，「我們的目標是要把身障朋友照顧好，減輕照顧者的負擔。政府會繼續努力，也希望社會大眾一起來支持身障朋友克服障礙，實現更多的理想。」

蔡英文總統今天上午接見「第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見「第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人。圖／總統府提供

蔡英文 亞斯伯格症 身障 唐氏症

延伸閱讀

蔡總統端節勗勉國防大學理工學院 期許學生投入科研厚植國防

相關新聞

立委批大法官審查案「霸王硬上弓」 把立法院當立法局

總統府日前公布4位大法官被提名人，立法院朝野黨團今天協商召開臨時會事宜。民眾黨立委陳琬惠指民進黨主導於6月14日召開臨時...

立院將開臨時會 民眾黨團籲台美貿易協定改審查案

立法院朝野黨團今天協商，決定6月14日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，性平3法等相關法制7月召開臨時會處理。民眾黨立...

AIT主席來台面試參選人確保無意外 證明美國精準校正台海政策

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）日前再度訪台，已是繼4月之後，今年二度訪台，頻率之高實屬罕見，而她抵台後，更難得在媒體前公開表示，希望與總統參選人互動交流，其選前的面試意味濃厚。另外，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅近來表示，美國支持台灣總統參選人與中國展開對話交流，美方對台灣總統大選的關切之情，溢於言表。 台灣總統參選人赴美國面試，已成歷屆大選的傳統，羅森柏格何必大費周章，非要先跑這一趟？顯然美國對台海情勢的態度正悄悄改變…

鍾沛君被性騷事件 朱立倫：她的確受到很多委屈

台灣「#MeToo」持續延燒，台北市議員鍾沛君事件，是否覺得加害者很誇張及事後是否向鍾關心？對此，國民黨主席朱立倫今天中...

憲兵決標為五輛安維機動指揮車進行電訊指揮設備加改裝

憲兵指揮部以795萬元金額決標憲兵安維機動勤務車車廂加改裝案，全案由神通資訊科技公司得標。

郭台銘繼續全台「走透透」 最高興的就是賴清德、柯文哲

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨徵召失利，但上周他仍持續「走透透」，到桃園、去高雄，傳達他為社會、國家做事的初心不變。但，郭台銘及郭董的支持者是否理性的盤算過，郭董愈是全台「走透透」，可能離他想「換人換黨」做看看的初心就愈來愈遠。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦