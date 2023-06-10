【重磅快評】「台阿扁、美川普」 果真不疑美！

二O二四總統大選「疑美論」攻防是主軸之一，代表民進黨出征的賴清德即率先喊出「不容散播疑美論」。只是，從川普成為首名遭聯邦司法起訴的美國前總統，卻趁勢主打司法不公且頗有提名當選機會來看，已然朝著民粹傾斜的美國，當真不容絲毫質疑？

觀察美國民主發展，除了特別重視英雄主義，例如總統級的打過二戰的艾森豪、老布希，打過越戰的拜登，甚至還有「螢幕英雄」雷根，台灣很難全盤照搬外，其他諸如選舉方式、輿論攻防、權力分立，以及「以往」非常注重政治人物的品格與道德形象等，長年以來均對台灣有著深遠影響。

例如尼克森因水門案黯然下台、柯林頓因陸文斯基緋聞案遺臭美史，無不成為美台政壇及媒體經常引用的的標誌性警戒案例；其實更具警世意義的當屬一九八八年一度最有機會獲民主黨提名進而登上大位的蓋瑞哈特，僅因遭爆和女演員婚外情即中箭落馬。後來美國還據以拍了部傳記劇情片《爆料世代》，描述他的崛起，以及如何因媒體報導他婚外情事件而殞落。

這般正向的美國民主，到了「越戰逃兵」川普身上似乎全變了調。川普不久前才因涉嫌付「封口費」給ＡＶ女星案遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，這次又涉及卸任總統後將機密帶回家，觸犯了與婚外情或桃色案件相較對國家危害更重的間諜法、密謀妨礙司法等罪遭起訴。

但，封口費遭訴卻讓川普募款、民調皆升，如今再遭聯邦司法起訴，許多選民仍可能接受其「被最貪腐的政府起訴，這真的是美國黑暗的一天」辯詞、乃至連帶通盤接受其可能犯行。

美國民主早已明顯江河日下、今不如昔。諷刺的是，台灣在追隨美國民主腳步的過程中，至少司法還曾經真的力行權力分立、辦過同樣於卸任總統後把機密公文帶回家的陳水扁；如今，卻是扁創紀錄保外就醫卅餘次，還上演「為子請願」政治大戲；執政團隊、民代提名更充斥人格道德低落、動輒鼓動民粹的「類川普」，果真是力行「不疑美」！