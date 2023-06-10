赴慈濟拜會證嚴 林右昌：結合社會力量極大化社會照顧

內政部長林右昌日前前往花蓮拜會慈濟創辦人證嚴上人，並與執行長顏博文洽談。林右昌除感謝慈濟主動關懷鄉里，讓社會救助力量深入各個角落，補足政府量能外，也強調政府會努力擴大支持的力量，持續結合社會現有的力量，來極大化社會照護。

林右昌指出，台灣將邁入超高齡社會，衍生最多就是住宅的問題，特別是老人家，最常遇到租房困難，短中長期規劃現在就要開始，未來將考慮利用退場大專院校轉型等方式，與民間合作，打造一個生活集合村的願景概念，除了提供住宅，也可結合長照資源，讓照顧範圍更周妥，這部分之後會陸續向相關團體來請益，以完善整體規劃。

林右昌提到，現在有社會安全網支持中低收入戶，不過資格這條線標準比較嚴格，以所得收入跟不動產來認定，以致於有一些介於經濟不佳但條件又不符的家庭，就無法被照顧，他曾與行政團隊討論，政府應與時俱進將範圍再往上提，放寬中低收的照顧標準，讓這些邊緣戶也能獲得政府適當比例的照顧。

林右昌說，政府力量有限，民間力量無窮，感謝慈濟運用自身的醫療資源及志工人員，每個月自發性探訪關懷2萬7千個家庭，協助弱勢家庭的生活起居，未來也會持續與民間攜手，透過多元的方式，擴大對有需要的民眾提供幫助。