與第3位總統參選人相見歡 AIT主席羅森伯格與柯文哲高雄會面

民眾黨主席今天下午5時許，在高雄駁二的餐廳，與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）見面，雙方將進行閉門會議。柯文哲到場時，有幕僚示意他向在餐廳前等候的媒體揮手，柯文哲說：「好啦！好啦！」 向媒體揮手招呼後走進餐廳，羅森伯格之後才在黃珊珊等人陪同下，有說有笑走進餐廳。

羅森柏格5日來台訪問，陸續與3名總統參選人碰面，她7日先與新北市長侯友宜見面，8日又由副總統賴清德陪同參訪台南奇美博物館，今天傍晚在高雄駁二的餐廳與柯文哲會面。

柯文哲昨天上午出席「日本台灣選哲之友會」籌備處成立大會，被問：「是否有安排與羅森伯格見面？」柯文哲說，「有啊！這個到現在為止還算是機密嗎？」

柯文哲昨天上午說，他回台灣後，會再去高雄2天，演講全都在高雄，「她（指羅森柏格）要見我的話，只好請她移樽就教到高雄，不然我人在高雄也沒辦法。」