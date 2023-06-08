農業部拚8月1日揭牌 目標提高農民所得、確保糧食安全

農委會今天在行政院會報告「強化農業韌性-農漁民協助措施」，從環境、社會、經濟的永續發展3大面向推展相關行動計畫，並提到，農業部預計今年8月1日揭牌，將以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標，透過各項施政計畫，讓台灣農業、農村更強韌永續。

農委會指出，台灣多為小規模農業經營型態，極端氣候、烏俄戰爭、貿易自由化及新冠肺炎後疫情時代等，在在衝擊台灣農產業及農村環境，未來也對農業發展產生影響與契機，農委會所提報「強化農業韌性-農漁民協助措施」，從環境、社會、經濟的永續發展三大面向來推展相關行動計畫。

在3800億元疫後特別預算中，農委會所提強化農業韌性-推動農漁民協助措施，預計3年投入約268億元，以加強農業及農村的社會、環境及經濟韌性等3個重要目標，確保照顧農漁民生活、強化農業基礎建設及農產業轉型升級。

農委會表示，農業部組織法於今年5月31日制定公布，農業部預計今年8月1日揭牌，農業部以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標，強化農業韌性及推動農漁民協助措施有3個重要目標，分別為社會韌性（農村送暖）、環境韌性（鞏固農村）及經濟韌性（強韌農業），關懷對象含農漁民、農漁村社區居民及全體國民。

農委會表示，面對百年旱澇考驗，疫後全球政經趨勢詭譎多變，強化農業韌性刻不容緩，農委會擘畫農漁民協助措施為強化農產業經濟、農村社會韌性及全民共享經濟成果，加大執行力道營造農業及農村永續環境。