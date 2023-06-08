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美國商會憂綠能進度落後 政院：現進入穩健成長期

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人林子倫今主持行政院會後記者會。圖／行政院提供
行政院發言人林子倫今主持行政院會後記者會。圖／行政院提供

台灣美國商會公布台灣白皮書，關切台灣能源轉型進度遠遠落後，影響產業發展，衝擊國家安全。行政院發言人林子倫今天表示，再生能源發展比例進入穩健成長期，台灣能源供應充足，政府會持續增加供應企業所需的綠能發電。

經濟部次長林全能在行政院院會後記者會指出，感謝美國商會持續提醒能源轉型工作及具體建言，國家能源轉型一直在努力進行中，整個過程當然會有些許落後狀況，但現在已進入到穩健成長期，減煤部分，去年燃煤發電占比42.1，前年是44.3％；低碳燃氣發電前年37.2％，去年達到38.8%；再生能源方面，無碳電力去年8%，比起前年成長將近2.3％。

林全能表示，若要再加速，必須從幾個面向再努力，包括後續要加強發展的像是地熱專章規定，讓地熱擴大發電能在行政程序處理、探勘部分能加速進行；另外像是建築物光電設施，也在再生能源發展條例制定相關行政簡化等，希望透過法規檢視，盤點擴大，將穩健成長期的再生能源發展加速，政府會持續聆聽各界意見，加速能源轉型工作。

林子倫說，世界各國近年來加碼投資台灣，政府除致力確保台海和平安全、印太地區穩定，讓大家安心投資，在能源供應方面，因應世界淨零碳排及永續能源目標，蔡英文總統上任後，指示各單位加速能源轉型及發展綠能，再生能源發展比例現進入穩健成長期，包括離岸風電、太陽能、水力發電，占日常能源供應比例日益增加。

林子倫表示，台灣能源供應充足，政府持續增加供應企業所需的綠能發電，包括接下來地熱發展、加速電網升級、加強電網韌性，確保供電更加穩定，歡迎世界各國企業加碼投資台灣，台灣會持續精進各項措施。

經濟部長王美花最近表示，因應戰爭天災等緊急狀況，政府盤點電力韌性，除增加綠能供應以提升能源自給率，核能也可能成為討論的一環。

林全能說，非核家園目標沒有改變，政府一直在思考，在很多極端環境下，如何強化台灣韌性，核電是作為窮盡一切力量強化台灣韌性的一種可能選項，必須經過嚴謹的法規面、安全面及社會共識面等一系列檢視，才可能讓可能項目變得可行。

再生能源 綠能 林子倫

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