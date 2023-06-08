影／曾文水庫清淤弊案？陳椒華呼籲經濟部把關
時力立委陳椒華今舉行記者會，質疑經濟部坐視曾文水庫清淤作業弊案，縱容民進黨金主掮客從中套利，讓業者違法分包，從清淤費用大賺一筆，套利高達1.3億元。
陳椒華表示，得標承包曾文水庫清淤作業的是鴻欣營造，負責人蔡清旭與民進黨金主前中執委郭再欽生意上往來密切，蔡清旭另一家宸峰工程公司就設在郭再欽的立德鑫公司裡面，也是之前台南學甲爐碴案裡的宸峰工程實際負責人。
陳椒華指出，曾文水庫清淤工程就是宸峰工程透過鴻欣營造，在2018年10月取得曾文水庫抽泥作業標案，510萬噸的標案以每噸65.5元跟水利署請款，但蔡清旭馬上在2018年12月跟晉立、晉昌及晉誠這三家公司簽定合約，卻以每噸 40元負責510萬噸的標案，如此就以每噸淨賺25.5元的差價獲利，暴利高達1.3億元。
陳椒華質疑經濟部對這麼離譜的事情不做調查，籲請經濟部依契約解約、求償，追討這些進到金主口袋的錢。
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