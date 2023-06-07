快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

立院朝野對兩岸發表不同意見 羅森伯格稱樂見民主展現

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國在台協會AIT主席羅森柏格（中）今天拜訪立法院。記者林俊良／攝影
美國在台協會AIT主席羅森柏格（中）今天拜訪立法院。記者林俊良／攝影

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今到立法院拜會立法院長游錫堃與朝野各黨團代表，閉門會談約100分鐘。據轉述，各黨團都向羅森柏格提出不同建議，而在藍、綠陳述兩岸看法時還出現彼此反駁，但羅森柏格態度相當開放，並表示這是民主的常態。

立法院今接待羅森柏格來訪，各黨團由民進黨立委蔡適應、國民黨黨團總召曾銘宗、民眾黨立委吳欣盈、時代力量立委邱顯智代表會談。立院對於羅森柏格格此行十分低調，除不通知、不公開，也對立委下達「封口令」，強調由立院窗口統一對外聲明。

不過會談持續時間長，門外不時可以聽到羅森柏格大笑。據轉述，立委和羅森柏格交流談及多項政策及台美關係，羅森伯格重申，不論未來台灣誰執政，美方都會和台灣繼續交流合作。

此外，當藍委向羅森柏格表達前總統馬英九執政時，兩岸能交流且和平，不像蔡英文總統現在讓兩岸戰爭風險上升，綠委則發表不同意見反駁。據轉述，羅森柏格則笑著表示，不同意見交流都是民主常態和展現。

曾銘宗則表示，羅森柏格有重申，這次來台灣就是為了解各政黨不同意見，也安排要和各政黨的總統參選人會面，交流各參選人不同的政策及重要政見。

曾銘宗也透露，自己向羅森柏格提及，希望中華民國政府和美國可以推動簽訂FTA（自由貿易協定）以及避免重複課稅協定等，也呼籲台、美雙方應加強互動合作。

羅森柏格 立法院 美國在台協會

相關新聞

影／賴清德：性騷案凸顯制度面、人員訓練、觀念的不足

民進黨近日爆發多起性騷案件，黨主席賴清德今主持中常會表示，這突顯民進黨在制度面、人員訓練、還有觀念的不足，無法即時制止錯...

立院朝野對兩岸發表不同意見 羅森伯格稱樂見民主展現

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今到立法院拜會立法院長游錫堃與朝野各黨團代表，閉...

民進黨猛攻侯友宜軟肋 「核廢放哪、九二共識」2題逼侯給答案

國民黨總統參選人侯友宜被提名後，民調沒有呈現慶祝行情往上升，雖然侯的「人設」轉變，攻擊力道漸強，但民進黨也有所準備。據悉，民進黨接下來攻防將繼續鎖定核廢料放置及是否支持九二共識，要逼侯友宜給答案。至於民進黨總統參選人賴清德對於能源及兩岸的態度，採取的策略則是「不斷說明、一直說清楚」。

他們受爭議為何綠營還重用？領導人沉默變相助長其劣跡

高雄前市長室主任洪智坤被爆出性騒擾女導演，洪曾受高市前市長陳菊、台北前市長柯文哲、台南市長黃偉哲重用。去年底南市經發局前局長陳凱凌被檢調查出涉貪並接受性招待，陳凱凌也歷任綠營執政時的高雄、桃園、新竹、台南市府重要主管。他們的共同特點就是藉權勢遂行私欲，但領導人識人不明，默許了幕僚的惡形茁壯，也難辭其咎。

美國商會批台法規研擬不夠透明 未落實60日公告期

台灣美國商會公布2023年台灣白皮書，批評台灣法規擬定未充分對外通知，雖然在2016年通過應公告60日的規定，實際執行不...

北市府9日需交北農董事人選 議員點名4人不適任

北農將於26日召開股東會，民進黨議員簡舒培質疑，市府9日就要提交官派股東推薦名單，至今卻一次會都沒開過，而目前傳出4位人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦