立院朝野對兩岸發表不同意見 羅森伯格稱樂見民主展現

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今到立法院拜會立法院長游錫堃與朝野各黨團代表，閉門會談約100分鐘。據轉述，各黨團都向羅森柏格提出不同建議，而在藍、綠陳述兩岸看法時還出現彼此反駁，但羅森柏格態度相當開放，並表示這是民主的常態。

立法院今接待羅森柏格來訪，各黨團由民進黨立委蔡適應、國民黨黨團總召曾銘宗、民眾黨立委吳欣盈、時代力量立委邱顯智代表會談。立院對於羅森柏格格此行十分低調，除不通知、不公開，也對立委下達「封口令」，強調由立院窗口統一對外聲明。

不過會談持續時間長，門外不時可以聽到羅森柏格大笑。據轉述，立委和羅森柏格交流談及多項政策及台美關係，羅森伯格重申，不論未來台灣誰執政，美方都會和台灣繼續交流合作。

此外，當藍委向羅森柏格表達前總統馬英九執政時，兩岸能交流且和平，不像蔡英文總統現在讓兩岸戰爭風險上升，綠委則發表不同意見反駁。據轉述，羅森柏格則笑著表示，不同意見交流都是民主常態和展現。

曾銘宗則表示，羅森柏格有重申，這次來台灣就是為了解各政黨不同意見，也安排要和各政黨的總統參選人會面，交流各參選人不同的政策及重要政見。

曾銘宗也透露，自己向羅森柏格提及，希望中華民國政府和美國可以推動簽訂FTA（自由貿易協定）以及避免重複課稅協定等，也呼籲台、美雙方應加強互動合作。