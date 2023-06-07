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美國商會白皮書 台灣政府確保供電充裕是首要課題

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣美國商會執行長張韶韵上午正式發布《2023台灣白皮書》，白皮書彙編商會針對商業環境產生重大影響的立法、監管與執法議題所提出之政策建議，分享在台營運的跨國企業優先關注的議題。記者蘇健忠／攝影
台灣美國商會執行長張韶韵上午正式發布《2023台灣白皮書》，白皮書彙編商會針對商業環境產生重大影響的立法、監管與執法議題所提出之政策建議，分享在台營運的跨國企業優先關注的議題。記者蘇健忠／攝影

台灣美國商會會長施立成與執行長張韶韵上午正式發布《2023台灣白皮書》，白皮書彙編商會針對商業環境產生重大影響的立法、監管與執法議題所提出之政策建議， 也是全年度會員企業與台灣政府溝通最重要的管道。並分享在台營運的跨國企業優先關注的議題。

台灣白皮書中針對台灣能源發展表示擔憂，認為台灣雖然大幅調整能源結構，但進度遠遠落後，不但影響產業運作，也衝擊國家安全，盼台灣政府能提出明確規劃藍圖，列出如何能確保供電充裕。

商會強調政府需要採取迅速穩健的行動，才能確保環境永續及穩定能源供應，並打造更具競爭力的工作環境以及吸引和留住人才。白皮書也敦促相關機關於法規或草案修訂時，落實 60 天的公告及評論期限，並提升挹注創新醫療投資，及在招標公共基礎建設重要項目。

鑑於 2022 年台灣美國商會於白皮書中提出的 102 個議題中，僅有 8項議題獲得解決，商會希望近期內增加委員會與相關主管機關之間的會議溝通頻率。

台灣美國商會會長施立成上午正式發布《2023台灣白皮書》，商會強調政府需要採取迅速穩健的行動，才能確保環境永續及穩定能源供應，並打造更具競爭力的工作環境以及吸引和留住人才。記者蘇健忠／攝影
台灣美國商會會長施立成上午正式發布《2023台灣白皮書》，商會強調政府需要採取迅速穩健的行動，才能確保環境永續及穩定能源供應，並打造更具競爭力的工作環境以及吸引和留住人才。記者蘇健忠／攝影
台灣美國商會會長施立成（右）與執行長張韶韵（左）上午正式發布《2023台灣白皮書》，白皮書彙編商會針對商業環境產生重大影響的立法、監管與執法議題所提出之政策建議， 也是全年度會員企業與台灣政府溝通最重要的管道。記者蘇健忠／攝影
台灣美國商會會長施立成（右）與執行長張韶韵（左）上午正式發布《2023台灣白皮書》，白皮書彙編商會針對商業環境產生重大影響的立法、監管與執法議題所提出之政策建議， 也是全年度會員企業與台灣政府溝通最重要的管道。記者蘇健忠／攝影

美國 競爭力 主管

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