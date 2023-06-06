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民進黨性騷擾案連環爆！蔡英文今晚再道歉 提3方案改革

第3號颱風「谷超」今晚生成 氣象局曝對台影響

性騷擾事件頻傳 陳建仁提檢討修法等三大指示

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

近期性騷擾事件連環爆，行政院發言人林子倫今晚表示，院長陳建仁除再次重申政府對於性騷擾或性侵犯等性平案件的態度絕對是「零容忍」外，並就精進現行既有機制做出三點指示，包括訂定性騷擾樣態指引、重新檢視現行性平案件申訴機制之實用性、跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，務實提出可行、有效的修法。

林子倫轉述陳建仁裁示，第一，相關部會應參酌國際經驗及世界各國做法，並徵詢性平領域專家學者意見，訂定性騷擾樣態指引，供職場及校園作性平準則與性平教育之參考，提升性騷擾防治意識。

第二，相關主管機關應重新檢視現行性平案件申訴機制之實用性，建立更有效、可信賴的申訴機制，以保護被害者不受恐懼的申訴權利。

第三，政府將跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，務實提出可行、有效之修法，至盼立法院能於下個會期將相關修法列為優先法案，儘速補強現行制度之不足，以利性平觀念落實於社會每個角落，使性平事件發生的可能降到最低，也讓被害者皆能得到最妥適的照顧。

性騷擾 林子倫 陳建仁

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