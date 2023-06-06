建言蔡總統 環團：不認同賴清德「核電備用」

二○二三全國NGOs環境會議合辦團體，昨前往總統府與蔡英文總統會談，針對碳費碳稅、協和四接、核能等議題提出建言及討論。環團表示，不認同民進黨總統參選人賴清德拋出已停機核電廠緊急使用主張，堅持非核家園政策；也擔心台電不服四接同意函遭基隆市府廢除，將提訴願，因訴願機關是行政院，有「球員兼裁判」之嫌。

蔡：賴提非常時期極端選項

以往總統選擇四月廿二日「世界地球日」與環團會談，因疫情已連兩年未接見，環團不滿下最後通牒，最終改到昨天「世界環境日」會見。環團此次提出創新高的八十三項建言，但環團會後表示，與上次討論三接情況不同，昨天會中氣氛和平，且因選舉因素，與會人員層級拉高，由蔡英文總統直接要求各部會列管各項議題。

府方轉述，針對環團提問「非核家園」政策方向是否還存在，蔡總統昨天表示，「非核家園政策還在，不必擔心」。

對於賴清德日前停機核電廠可緊急使用，國策顧問施信民表示不認同；蔡總統解釋，賴清德是針對一個極端的緊急狀態所做的回應。蔡總統表示，台海情勢目前不能說有立即性的衝突，但仍不能排除有人冒進或誤判的情形，而有可能的衝突產生；政府要盡所有力量把各種情況都思考透澈，想盡所有的方法來面對，因此若面臨極端想像的情形，國家安全是不可以妥協的，政府也必須以極端的想像來思考這件事情。

蔡盼卸任前核四能轉型

有關核四廠後續的處理。蔡總統表示，二○二一年公投後，核四便已定案，意即不會再出現重啟核四這個選項。既然核四廠不是未來選項，接下來必須面對後續因應方式，因此也希望在卸任之前，政府能有一個核四廠轉型的基本規畫，而這項規畫也會跟在地的居民共同討論。她也說，台灣再生能源的推動，逐步有了具體進展；去年一整年再生能源的發電量，也首度超過了核電。

環團憂政院球員兼裁判

至於協和電廠更新改建案（四接）爭議，台灣蠻野心足生態協理事長陳憲政表示，蔡總統未對此直接表達看法，但經濟部回應將進行訴願，環保署則堅持平行審查機制，環評審查會繼續進行；陳說，對於訴願感到憂心，因為訴願機關就是行政院，「有球員兼裁判」之嫌。

陳憲政表示，環保署一再宣稱，基市府廢止二○二○原則同意函，不影響環評審查程序，但若同意函不是環評必要文件，為何台電要在二○二○年取得基市府同意，若基市府堅持不同意也不核發建照，就算環評審過也無法開發，何必浪費公帑召開環評會，呼籲行政院、環保署應符合法規及程序正義。

昨天會面尚未結束前，總統府就已率先發出新聞稿，內容與環團聚焦議題幾乎不同，部分環團人士表示交流溝通才是重點，也有人質疑是蔡政府的大內宣。府方在昨晚再度發出新聞稿，整理接見環團的五點總結。