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友邦史瓦帝尼王國副總理訪台 蔡總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
我國友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫今天率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
我國友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫今天率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

我國友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫（H.E. Themba Masuku）今天率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團。

Kolas表示，此行為馬蘇庫第二度訪台，這也是史瓦帝尼繼去年10月國王恩史瓦帝三世（H.M. Mswati III），以及今年3月總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）接連來訪後，再度有訪團來台灣訪問，以實際行動展現對台灣的支持以及對兩國邦誼的重視。

Kolas指出，特別是今年適逢台灣與史瓦帝尼建交55周年，兩國擁有超過半世紀的長遠邦誼，在經貿、能源、公衛醫療及教育等領域皆有密切合作；而史國也長期在國際場域積極為我國發聲，堅定支持台灣有意義參與國際組織。

Kolas表示，期盼透過此次馬蘇庫來訪，持續深化兩國在各領域的合作關係，讓兩國友好邦誼更為堅韌穩固。

總統府發言人 Kolas

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