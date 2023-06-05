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響應低碳蔬食愛地球 立委吳欣盈辦公室一周一天無肉日

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
今天是聯合國世界環境日，民眾黨立委吳欣盈（左1）邀請立委羅明才（左2）、游毓蘭(左3)、陳玉珍(左4)等多位跨黨派立委在立法院舉辦「低碳蔬食市集」，倡議「低碳蔬食愛地球」、「循環容器用起來」。 圖/吳欣盈國會辦公室提供
今天是聯合國世界環境日，民眾黨立委吳欣盈（左1）邀請立委羅明才（左2）、游毓蘭(左3)、陳玉珍(左4)等多位跨黨派立委在立法院舉辦「低碳蔬食市集」，倡議「低碳蔬食愛地球」、「循環容器用起來」。 圖/吳欣盈國會辦公室提供

今天是聯合國世界環境日，民眾黨立委吳欣盈邀請跨黨派立委在立法院舉辦低碳蔬食市集，倡議低碳蔬食愛地球，循環容器用起來。吳欣盈表示，從飲食和消費上優先減碳，助於台灣達成氣候目標，她的國會辦公室每周也有一天無肉日，全體同仁一起用行動響應低碳蔬食愛地球。

吳欣盈說，在立法院舉辦市集就是希望公部門由公而私發揮領導力，現在國外很流行蔬食飲食，全素漢堡等餐點受到很多人喜愛；國內蔬食餐種類多元且美味兼備，不吃肉，多攝取低碳蔬食除了愛護環境，也助於身體健康。

立法院長游錫堃表示，台灣是海島國家，氣候變遷帶來的挑戰日趨嚴峻，今年1月10日立法院三讀通過氣候變遷因應法，他也非常喜歡食用各式青菜，兼顧美味，健康和環保，邀大家一起響應每周一蔬食概念，一起為健康綠能生活努力。

台北市議員陳宥丞說，長期關注ESG及永續議題，接到主持邀請義不容辭，今天市集八攤素食攤販有三攤來自內湖南港，地方食用素食人口眾多，未來會持續協助推廣低碳蔬食。

國民黨立委陳玉珍表示，平常立法院工作繁忙，飲食習慣較簡單，在立法院小吃部最喜歡的是豆腐相關料理，不只兼具營養價值又有飽足感，同時也能響應環保，多吃蔬食減少碳排放，大家一同響應世界環境日、使用環保的循環容器，實行每周一蔬食，為地球盡一份心力。

國民黨立委游毓蘭說，外出會自備餐具，也幫全辦公室同仁準備了一套餐具，讓同事有在家的感覺，響應環保。民進黨立委洪申翰指出，全球進入淨零世代，各國紛紛以國家發展戰略回應氣候變遷造成的巨大風險和影響，今天參加低碳蔬食市集，一起響應每個人在日常可以做的氣候行動。

時代力量立委陳椒樺表示，她在環保團體從事相關運動，倡議環保政策，日常中也可做，隨身自帶水杯，請同仁自備便當盒到商家購買食物，減少廢棄物產生，實踐環境友善生活。

民眾黨立委吳欣盈（左）響應「低碳蔬食愛地球」，她的國會辦公室每周也有一天無肉日，全體同仁一起用行動響應低碳蔬食愛地球。 圖/吳欣盈國會辦公室提供
民眾黨立委吳欣盈（左）響應「低碳蔬食愛地球」，她的國會辦公室每周也有一天無肉日，全體同仁一起用行動響應低碳蔬食愛地球。 圖/吳欣盈國會辦公室提供

立法院 氣候變遷

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