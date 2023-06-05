鍾小平批應曉薇有「政治內線」 應：何時民調都會贏你

國民黨籍北市議員鍾小平極力爭取中正、萬華立委提名，今聲稱自己猶如「萬華郭台銘」，指控同黨議員應曉薇能預先知道民調時間，質疑有「政治內線」。應曉薇回嗆「一個大男人心眼那麼小，笑死人了」，不管民調是什麼日期都一定贏，攻擊自己人說三道四沒意義。

應曉薇2天前在Facebook上發文，提醒支持者在10日到14日之間接到民調電話，要說「唯一支持應曉薇」；事實上，國民黨北市黨部預計在今天下午3點半舉行協調會，要決定哪天進行民調。鍾小平則感到不滿，並說應曉薇有「政治內線」，呼籲黨中央調查，還表示自己像總統大選的郭台銘，「我是萬華郭台銘，我希望有公平公正的初選制度」。

應曉薇今受訪時回應，反正每次選舉，無論是初選或正式選舉，這個黑函、陷害，同黨同志之間都知道是怎麼回事。她強調，自己不記得什麼時候講過民調日期，還說「你準備好了，大男人你管它幾號（指民調日期），你贏就是你贏，誰輸就是誰輸，這有什麼好計較，一個大男人心眼那麼小，笑死人了」

應曉薇表示，選舉不是準備1、2天，在沒有準備的情況下，只堅持做對的事情，還是呼籲同黨之間只有鼓勵，郭昭巖、鍾小平都一樣，都在同一條船上，不要計較這些事情，「你們喜歡幾號就去選，我個人完全沒有任何想法」

應曉薇說，現在大家都知道民進黨在傳「千萬不要支持應曉薇，應曉薇來了民進黨沒希望」，自己就等著贏民進黨北市議員吳沛憶和無黨籍參選人于美人，自己只是希望為中正、萬華做事的人，期待中正、萬華的朋友不要有黨派，就是肯定做事最認真的女人就好。

應曉薇最後表示，鍾小平一天到晚攻擊別人Facebook也是怪怪的，大家同黨之間不要這樣，目標應該是吳沛憶跟于美人，攻擊自己人說三道四沒意義，而且每次都這樣，不好，「我的感覺就是我準備好了，幾號到幾號我都一定贏啦」