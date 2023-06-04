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范雲嗆國民黨反性騷是笑話 曾銘宗：誰講笑話請站出來

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）陪同國民黨總統參選人侯友宜參加嘉義同鄉會總會「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。記者葉信菉／攝影
國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）陪同國民黨總統參選人侯友宜參加嘉義同鄉會總會「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。記者葉信菉／攝影

民進黨性騷案延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，國民黨團1月在立法院提案要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，但遭近60位民進黨立委「吃案」全數否決。遭范雲在臉書嗆「國民黨反性騷擾是世界級笑話」。曾今反指誰在講笑話？請她站出來接受各界檢視。

曾銘宗今天受訪反駁，什麼是笑話？這是當時國民黨要求行政院檢討相關法規和性侵害通報機制，1月19日公開表決，民進黨委員全部按燈反對，「什麼是笑話？看看誰在講笑話，請她站出來」，大家把錄影帶調出來，看看誰在講笑話。

對於國民黨立委傅崐萁被指涉性騷擾，曾銘宗表示，昨天黨中央以出來發表意見，現在各界有要求進一步調查，國民黨團贊成，他希望不要各說各話，進一步調查還原當時的情況，越快調查越好。

媒體詢問，是否擔心黨內恩怨浮上檯面？曾銘宗，絕對不會，既然面對問題，那就坦然面對，沒有所謂黨派的問題，只有事實和調查的問題。

對於侯友宜表態要調查傅崐萁性騷案，被外界戲稱是「侯、傅大戰2.0」（指侯友宜當初反對選策會名單有傅崐萁，昨天又表達對傅性騷案絕不寬貸）。曾銘宗表示，講這種話的人一點常識都沒有，講這種話的人難道不希望調查嗎？誰講的，第一個先調查他，是哪個電視台還是哪個媒體在講，他不贊成調查嗎？莫名其妙。

國民黨 傅崐萁 民進黨

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