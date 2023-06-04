校友指控王丹性騷 清大人社系學會聲明：性平調查完成前應暫停開課

民運人士王丹曾受聘國立清華大學社會學研究所客座助理教授，已有兩名年輕男性指控王丹在其就讀清大時性騷擾，其中一人今天更是出面召開記者會要求王丹道歉，否則提告，適逢六四，舉國關注。清大人社院學士班系學會今發聲明指「我們不能就這樣算了」，內文並未明指王丹，聲明表示，清大已針對該起校園性平事件進行校安通報，性平會將依法對該起性平事件啟動調查程序。

清大人社院學士班系學會呼籲，在性平會調查程序完成之前，該教學單位應暫停該名教師下學期擬開授的課程，盡力降低學生之人身風險，積極維護學生的受教權，建構安全友善的學習環境。

●【我們不能就這樣算了——第20、21屆清大人社系學會聯合聲明】