「要不要跟我睡？」王丹言語肢體騷擾他…李男提證據限期道歉

＃Me too性騷連環爆，李姓男子日前臉書指控大陸民運人士王丹，9年前在紐約某飯店對他強吻等疑性侵未遂舉動，李今天在北市議員林亮君、律師陪同下現身拿出Line截圖對話等證據，指控當時王丹從背後用力緊抱他強吻，甚至將他壓倒在床上繼續強吻，還意圖想解開自己身上衣物，經拒絕才收手。

李事後向王丹助理求救「老師為什麼要親我？」竟得到助理回應，老師只是開玩笑、玩玩而已。

李先生說，他今天之所以要站出來，是要告訴王丹，雖王說他很忙、與他記憶有落差，但「沒關係，我讓你忙完」，李今天也下通牒，表示王丹若在台灣時間6月6日午夜之前，沒有針對過去的行為向被性騷擾、侵害過的人道歉的話，「6月6日，我會帶著我的證據向檢方提告。」

李今天也向王丹喊話強調，自己他也是反對中共政權打壓人權的人，當年王丹可以為了當年在坦克車面前的人發聲，為追求人權、追求民主自由努力；不過如今他面對王丹，「我才是那個站在坦克車面前的人」，「我很害怕，我只要一個不小心，就會被王丹這個坦克車打死」，因為王丹有太多政治光環，甚至可以將他的手伸到政治、學術圈裡。

李先生今天在議員林亮君、律師林昀的陪同下，拿出證據指控王丹當年對他作出的強吻等疑似性侵舉動，李先生說，當年他只有19歲，當下他簡直嚇到，並跟王丹說「老師請你不要這樣子，我剛動完手術，可不可以先不要？」王丹才收手，不過他當時在紐約的一周多，王丹還是會有時無時暗示「要不要跟我一起睡？」讓他非常恐懼害怕。不敢想像一個名人、政治明星怎麼會做出這樣的事情。

對於王丹這個2日在紐約稱「沒有發生的事，是要我怎麼講？」甚至還刻意暗指因為64紀念日快到了，有其特定目的，李先生今說，他之所以願意站出來指控王丹的作為，是因為性騷擾案件近日接二連三被爆出來，並非今天是六月四日，而是因為近期太多性騷擾案件受害者站出來，給他啟發很大，他也謝謝那些願意站出來說出自己遭遇的人，給他很大勇氣，性騷擾、暴力是不應該存在的。

李也在問王丹，難道王丹認為當年做這樣的事情，難道是覺得對他是一種榮幸嗎？但對他來說，「就是非常惡心的事」，尤其前天對王丹的回應，更是非常失望，如果沒有這樣的事情，為什麼當時他向助理投訴「老師為什麼要親我，還回我只是玩玩？」是否王丹的助理也知道，王時常做這樣的事情嗎？

李先生今天在議員林亮君、律師林昀的陪同下，拿出證據指控王丹當年對他作出的強吻等疑似性侵舉動。記者陳正興／攝影