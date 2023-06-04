六四34周年 朱立倫：國民黨會持續對抗壓迫人民的政府

今天是六四事件34周年，國民黨主席朱立倫表示，6月4日這一天承載的意義，在他心中從來不曾消退；當年天安門廣場青年學子的呼喊身影，34年後仍在世人心中迴盪。國民黨會持續對抗不公義的強權、對抗壓迫人民的濫權政府，點亮自由的燈火。

朱立倫表示，每年的此刻，全世界各地的許多人都會點起一根蠟燭，在心裡回想1989的北京初夏，有一群在北京天安門廣場上追求自由的青年學子們，他們的20歲，不僅向當權者發出對改革的吶喊，更讓全世界都聽到了他們對民主的期待。

朱立倫表示，這34年來，台灣於中華民國憲政體制中逐漸落實民主，成為亞洲最自由、開放的社會，活出這群年輕人當年的期盼；而紀念六四奮鬥軌跡的最好方式，正是持續堅守華人的民主燈塔、堅守台灣的生活方式、捍衛中華民國的自由、民主、人權、法治及繁榮，這是台灣面對中國大陸不同體制時的最好回應。

朱立倫說，在看似失去希望的年代，在今日無法再上街自由集會的所在，請大家看向台灣、看見中華民國所代表的價值，國民黨會持續在這裡對抗不公義的強權、對抗壓迫人民的濫權政府，點亮自由的燈火，讓全世界華文圈期待民主的朋友看見希望。

「我們和你一樣沒有忘記」，朱立倫說，希望在民主的拂曉晨光到來之前，我們在台灣所守護著的自由燈火，今夜的你們也看見。