媒體人指遭傅崐萁性騷擾並稱他在場 郝龍斌回應了

媒體人董成瑜指她曾遭時任縣長的立委傅崐萁性騷擾，台北市前市長郝龍斌當時也在場；若傅崐萁自認清白，可找郝龍斌澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人」。郝龍斌昨天深夜透過個人臉書表示，他已經沒有清楚的記憶，「國民黨應該啟動調查，傅委員也要坦然面對，清楚說明」。

郝龍斌表示，這場餐會按董成瑜的敘述已是8年多前，「我確實已經沒有清楚的記憶」。但是他認為人與人之間的接觸相處，不論性別都應該互相尊重，沒有得到許可的碰觸，讓對方不舒服的言行，都是不適當。

郝龍斌說，不論任何政黨或職場機構都應該建立妥善的性平保護和獨立調查的機制。「今天董小姐已經非常明確的說明狀況，國民黨應該啟動調查，傅委員也要坦然面對，清楚說明」。

傅崐萁昨晚聲明表示，他從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾。尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。

國民黨表示，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查了解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。