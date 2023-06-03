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媒體人再發聲明指遭傅崐萁性騷擾 點名郝龍斌出來說明

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
媒體人董成瑜爆料國民黨立委對她性騷擾，今晚她再發臉書文表示，看到國民黨立委傅崐萁的最新聲明，她不禁失笑。圖／取自董成瑜臉書
媒體人董成瑜爆料國民黨立委對她性騷擾，今晚她再發臉書文表示，看到國民黨立委傅崐萁的最新聲明，她不禁失笑。圖／取自董成瑜臉書

媒體人董成瑜爆料國民黨立委對她性騷擾，今晚她再發臉書文表示，看到國民黨立委傅崐萁的最新聲明，她不禁失笑，原先因為感到厭惡而不想提及名字。既然如此，就正式告訴大家，就是傅崐萁，她還說，如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請台北市前市長郝龍斌出來為他澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人。」

董成瑜表示，當天餐會現場有多位人證，她離開後，她的主管們也對傅崐萁提出抗議，但傅不置一詞，悻悻然離開，大家不歡而散。

董成瑜說，公布此事，實在因為想鼓勵年輕的女性，遇到騷擾不要隱忍，請當場發作，「不要怕比妳位高權重的人說你不識大體破壞氣氛，也不要怕加害者對你的攻擊與之後的報復。要強悍！你的強悍，會讓你更堅強，也會讓社會更進步。」

至於傅崐萁，董成瑜說，她不會對傅提出告訴，因為她很忙。她只能呼籲傅和其他同樣有心理問題的權力者，「早日收手吧，至少不要讓你們的孩子看不起你。」

傅崐萁 國民黨 郝龍斌 性騷擾

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