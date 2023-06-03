被影射性騷女記者 傅崐萁發聲了：珍惜家庭、從政後未曾有任何緋聞

民進黨連爆性騷案被吃案，又有多名人士被指控性騷，媒體人董成瑜今在臉書發文指一名國民黨立委多年前餐敘席間對她有「抱頭親吻」的疑似性騷行為，雖未指名道姓，外界根據文中「現任立委、當過縣長、吃素」等線索，將矛頭指向立委傅崐萁。傅晚間聲明表示從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，他尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」。

董成瑜今天在臉書發文，稱自己是「資深的被性騷擾者」，文中提到，最後一次被性騷擾是2014年，她在壹週刊做記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委），邀集了首都市長、想要接續選市長的人（當然由這位人士做東），還有壹週刊社長、副社長、總編輯等人吃飯（可以推想，這是一系列的與媒體吃飯的其中一場）。她那時是人物組副總編輯，社長每遇到特別的人物都會問她要不要一起去。有觀察各色人等的機會她當然不放過。

董成瑜描述，席間這位縣長坐她右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，她覺得與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許她太和顏悅色，不久，他抓起她手，講了一些關於手的無關痛癢的話，她慢慢抽回，不想發作，但知道這是她的極限。吃到尾聲，水果未上，這位縣長突然站起來，抱住她的頭親她，她立刻掙脫並大聲斥罵他。

文中未指名道姓，董成瑜解釋，「我沒有直接曝光他的名字，是因為厭惡，但應該很好猜。」

因傅崐萁曾任花蓮縣長，為現任立委，也吃素，文章一出，立刻遭到外界猜疑，花蓮的臉書社團也瘋傳這篇文章，還有人直接截圖貼到傅崐萁臉書詢問「是你嗎？」

傅崐萁服務處晚間近8時代為發出簡短聲明，全文如下：