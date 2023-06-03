公衛師法立法3周年 賴清德：要給陳時中按一個大讚

台北市公共衛生師公會今天成立，是亞洲首個公共衛生師公會。今天也是「公共衛生師法」3周年，歷經各界奔走20年爭取，該法案終於在2020年上路。副總統賴清德說，公衛師法立法相當不容易，要給推動立法的衛福部前部長陳時中按讚。

行政院長陳建仁透過影片致詞表示，公共衛生反映國家文明進步程度，20年前SARS風暴時，自己擔任衛生署（現衛福部）署長，在任內積極推動「公共衛生師法」立法，歷經多年努力，終於在3年前完成立法，除了建構公共衛生專業服務體系，也確立公衛師的權利義務，「是台灣公衛史重要里程碑」。

陳時中上台時先是稱賴清德為「未來的總統」。他接著表示，公衛師法立法困難之處在於與考試院的溝通，過去考試院對於「師」的定義需要畫定其專業範圍，但公衛師工作內容相當廣，從環境風險評估、疫病調查防治到食品安全衛生都在其中，且對象是全民，與過去對專業的認定不同。陳時中表示，他在部長任內推動「專業、非專屬」的概念，推動「公共衛生師法」立法。

賴清德則說，要給致力協調立法的陳時中「按一個非常大的讚」。要跟考試院溝通，新立一個「師」真的不容易，自己在擔任行政院長時，也曾為基層公務員權利與考試院溝通，並花了很久時間。陳時中能夠想出「專業不專屬」，創意「真的很不簡單」，也是讓「公共衛生師」法能在立法院三讀通過的關鍵原因。