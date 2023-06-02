時力黨團痛批蔡政府執政7年治安犯罪頻傳

時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華2日召開「治安犯罪層出不窮，執政失能累死基層」記者會，陳述近期台灣社會發生的治安事件，也說全台詐欺案件數量居高不下，去年就高達2萬9000件、財損超過新台幣69億元。

立委邱顯智表示，蔡英文總統曾宣示要「終結黑金」，依舊遮不住黑金黑槍勢力滲透民進黨的難堪事實。從近期 im.B 詐騙爭議延燒，先從民進黨立委陳歐珀被揭發，受詐騙集團主嫌曾耀鋒贊助服務處及行程座車，連帶揪出交通部官員、台鐵局高層曾現身於曾嫌的豪宅招待所，遭北檢拘提的前行政院顧問陳振坤，疑似協助曾嫌脫產，變賣招待所。

近年「88 會館之亂」，警大校長陳檡文、警政署前政風室主黃錦秋、檢察官王涂芝接連被爆進出地下匯兌集團主嫌郭哲敏的 88 會館，費用全由犯罪集團買單，嚴重破壞警政風紀，連檢察機關、檢察官都淪落至此。