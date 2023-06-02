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犯罪事件頻傳基層警力不足 時力籲修法擴大治安能量

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
時代力量立法院黨團今舉行記者會，指出犯罪案件攀升，凸顯檢警辦案人力不足。時代力量立委陳椒華（右）說，政府應檢討國家公務人力的需求，修正《總員額法》，擴大台灣的治安政策能量。記者屈彥辰／攝影
時代力量立法院黨團今舉行記者會，指出犯罪案件攀升，凸顯檢警辦案人力不足。時代力量立委陳椒華（右）說，政府應檢討國家公務人力的需求，修正《總員額法》，擴大台灣的治安政策能量。記者屈彥辰／攝影

時代力量立法院黨團今日舉行記者會，指出犯罪案件攀升，凸顯檢警辦案人力不足，執政失能受害的是民眾、拖累的是基層。時代力量立委陳椒華說，政府應檢討國家公務人力的需求，修正「總員額法」，擴大台灣的治安政策能量。

時代力量立委邱顯智說，蔡英文總統曾宣示要「終結黑金」，依舊遮不住黑金黑槍勢力滲透民進黨的難堪事實。從近期 im.B 詐騙爭議延燒，先從民進黨立委陳歐珀被揭發，受詐騙集團主嫌曾耀鋒贊助服務處及行程座車，連帶揪出交通部官員、台鐵局高層曾現身於曾嫌的豪宅招待所，以及遭北檢拘提的前行政院顧問陳振坤，疑似協助曾嫌脫產。前科累累、通緝四次的曾耀鋒，竟可在外逍遙7年詐騙錢財、結交官員當作靠山，正是執政黨管不好自家人，又放任黑金黑道橫行社會的證明。

邱顯智提到，警大校長陳檡文、警政署前政風室主黃錦秋、檢察官王涂芝接連被爆進出地下匯兌集團主嫌郭哲敏的 88會館，費用由犯罪集團買單，嚴重破壞檢警風紀；去年地方大選時台南學甲發生88槍擊案，背後牽扯藍綠政界人士及光電工程利益分配。

時代力量立委陳椒華指出，蔡英文總統自 2016 年上任以來，全台詐欺案件數量居高不下，去年詐欺高達2萬9000件，財損超過69億元，連續三年持續攀升。蔡政府五月初宣布挹注13億元、推出「打詐行動綱領1.5」，至今只有圖卡簡報及懶人包，綱領不見蹤影。

陳椒華說，因應相關修法和激增的詐欺案量，司法院表示司法機關員額還缺少7000 人，人力嚴重匱乏，過勞頻傳。政府想用臨時性人力去處理長年的結構性問題，是頭痛醫頭、腳痛醫腳，政府應該重新檢討國家公務人力的需求，儘速修正「總員額法」，擴大台灣的治安政策能量，才是真正的打詐國家隊。

時代力量立委王婉諭則質疑，擁有全台最多個資的政府機關，個資外洩、駭客攻擊等重大案件層出不窮，卻可以豁免無責，既耍賴未依「資通安全事件通報及應變辦法」落實通報資安事件的義務，也從未依「個人資料保護法」告知個資外洩的當事人，意圖將個資外洩及資安問題脫鉤，大玩文字遊戲，承受損失的卻是無辜老百姓。

時代力量 個資 蔡英文

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