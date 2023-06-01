快訊

1條魚換1棟房！「世界冠軍紅龍魚」拍賣會售出 7位數天價曝光網全嚇傻

終於等到！亞東醫院陳芸團隊完成台灣首例活體小腸移植

腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

宜蘭鄉代涉賄選主動辭職 「落選頭」要求暫停辦理補選

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄被爆賄選主動辭職，「落選頭」林榮華表示，選委會應暫停辦理補選，待司法判決出爐再行定奪。圖／民進黨宜蘭縣黨團提供
宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄被爆賄選主動辭職，「落選頭」林榮華表示，選委會應暫停辦理補選，待司法判決出爐再行定奪。圖／民進黨宜蘭縣黨團提供

宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄去年底被爆賄選，近日主動辭職，宜蘭選舉委員會擬辦補選，去年鄉民代表選舉中的「落選頭」林榮華抗議，司法程序尚未結束，迅速辦理補選有失公平正義，應暫停辦理；選委會回應，補選是依現行法規辦理。

張賜雄現年52歲，曾任國際獅子會長、壯圍後備憲兵聯誼會長等，去年以無黨籍身分第一次參選壯圍第2選區鄉民代表，選前遭爆買票，被檢方以違反選罷法起訴，諭令20萬元交保，但仍獲得1043票，與得到897票的周永和當選，尋求4連霸的林榮華得到806票，無奈成為落選頭。

宜檢去年12月20日亦提出當選無效之訴，目前2案皆在審理中，違反選罷法的部分今日下午將宣判，當選無效之訴則還在言詞辯論階段；張賜雄今年5月15日提出辭職，選委會擬於6月6日公布補選程序，7月15日補選。

林榮華今天上午在民進黨宜蘭縣黨團陪同下開記者會，抗議選委會忽視選罷法，據選罷法74條規定，當選人若被判當選無效確定，缺額由落選人依得票數高低順序遞補；他舉南投、雲林、嘉義等縣市為例，都是採當選無效直接遞補，而非補選。

林榮華質疑，選委會配合張賜雄辭職，技術性閃避選罷法規定，讓競爭對手完全沒有遞補機會，是「知法玩法」，強烈要求立刻暫停辦補選，等待司法判決後再行決定。

選委會回應，類似問題不只宜蘭有，內政部正研議修法，但以現行法規而言，根據地方制度法第81條，張賜雄辭職後缺額達到2分之1以上，即應辦理補選，他縣市未辦補選是因為缺額未達標準，才能在當選無效判決確定後依選罷法遞補。

林榮華（中）今天上午在民進黨團陪同下開記者會，要求選委會暫停辦理壯圍鄉第2選區鄉民代表補選。圖／民進黨宜蘭縣黨團提供
林榮華（中）今天上午在民進黨團陪同下開記者會，要求選委會暫停辦理壯圍鄉第2選區鄉民代表補選。圖／民進黨宜蘭縣黨團提供

選罷法 選委會 當選無效 賄選

延伸閱讀

新北本屆里長首起當選無效一審出爐 在地社團熱烈討論

苗栗縣議員黃聲全遭地院判決當選無效 黃：上訴爭清白

苗栗縣首件村里長判決當選無效 縣選委會今天公告補選

屏東縣萬巒鄉4連任萬全村長病逝 選委會定7月1日補選

相關新聞

行政院顧問接連涉詐騙案 馬文君：打詐從政府高層查起

台北地檢署偵辦im.B詐騙集團案日拘提前行政顧問陳振坤，台南地檢署偵辦光電弊案搜索力暘能源公司，力暘總裁、前行政院顧問古...

轟高嘉瑜批車價太貴卻沒做法 吳欣岱拋特別公課等討論

民進黨立委高嘉瑜日前以李多慧在韓國買車只要40萬台幣切入，再提台灣車價太貴問題。表態參選港湖選區立委、挑戰高嘉瑜的台灣基...

民進黨性騷吃案 衛福部：重點在處理不夠積極甚至檢討被害人

民進黨婦女部前黨工爆料遭廠商性騷擾後，時任婦女部主任許嘉恬竟回應「所以呢？」、「為何不跳車？」衛福部保護司司長張秀鴛表示，性騷...

經濟日報論壇 蔡英文：帶給民眾更安全的數位金融環境

蔡英文總統今天出席「經濟日報2023大師論壇」，她表示，隨著全世界愈來愈重視資安的趨勢，政府希望提升資安的防護，強化打擊...

宜蘭鄉代涉賄選主動辭職 「落選頭」要求暫停辦理補選

宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄去年底被爆賄選，近日主動辭職，宜蘭選舉委員會擬辦補選，去年鄉民代表選舉中的「落選頭」林榮華抗議，...

光電弊案滾雪球 藍：涉案者都與蔡友好

涉及光電弊案業者都是「小英」之友，民進黨與光電弊案關係盤根錯節！國民黨立委鄭正鈐1日召開記者會表示，日前因為光電弊案，被檢調大動作查緝的力暘能源總裁古盛輝，不僅是小英之友，還是民進黨全國黨代表。立委李德維呼籲，檢調不要受顏色影響，應勇敢釐清背後盤根錯節的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦