宜蘭鄉代涉賄選主動辭職 「落選頭」要求暫停辦理補選

宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄去年底被爆賄選，近日主動辭職，宜蘭選舉委員會擬辦補選，去年鄉民代表選舉中的「落選頭」林榮華抗議，司法程序尚未結束，迅速辦理補選有失公平正義，應暫停辦理；選委會回應，補選是依現行法規辦理。

張賜雄現年52歲，曾任國際獅子會長、壯圍後備憲兵聯誼會長等，去年以無黨籍身分第一次參選壯圍第2選區鄉民代表，選前遭爆買票，被檢方以違反選罷法起訴，諭令20萬元交保，但仍獲得1043票，與得到897票的周永和當選，尋求4連霸的林榮華得到806票，無奈成為落選頭。

宜檢去年12月20日亦提出當選無效之訴，目前2案皆在審理中，違反選罷法的部分今日下午將宣判，當選無效之訴則還在言詞辯論階段；張賜雄今年5月15日提出辭職，選委會擬於6月6日公布補選程序，7月15日補選。

林榮華今天上午在民進黨宜蘭縣黨團陪同下開記者會，抗議選委會忽視選罷法，據選罷法74條規定，當選人若被判當選無效確定，缺額由落選人依得票數高低順序遞補；他舉南投、雲林、嘉義等縣市為例，都是採當選無效直接遞補，而非補選。

林榮華質疑，選委會配合張賜雄辭職，技術性閃避選罷法規定，讓競爭對手完全沒有遞補機會，是「知法玩法」，強烈要求立刻暫停辦補選，等待司法判決後再行決定。