北韓發射軍事衛星火箭 外交部譴責破壞區域和平

北韓於台灣時間今日上午5時28分左右，從平安北道東倉里地區，向南發射一枚軍事衛星火箭。該枚火箭雖發射失敗落入黃海，但屬於使用洲際彈道飛彈（ICBM）技術，已違反聯合國安理會相關決議，並再次對區域和平構成嚴重威脅。外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意發射運用洲際彈道飛彈技術的軍事衛星火箭，破壞區域和平穩定，再次表達嚴厲譴責。

外交部表示，北韓自去年起，頻繁試射各型彈道飛彈與巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆的準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢，此次再度發射火箭，美國、日本及韓國均已對北韓的挑釁行徑表示強烈譴責。

外交部指出，台灣與韓國同屬印太民主陣營，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅。中國於去年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓國與美國、日本及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅。韓國官方也在去年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，再次重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對單方面以武力改變區域現狀，強調台海和平穩定與韓半島及印太區域的安全繁榮的密切相關。

外交部說，我國將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。